60-річна Белуччі у купальнику виставила стегно на піску для фото в глянці
Італійська актриса Моніка Белуччі продовжує тішити спокусливими кадрами, зробленими для французького журналу Marie Claire.
Цього разу 60-річна знаменитість граційно попозувала на пісочку в чорному купальнику з грайливим декольте і зазнімкувалась у квітковій сукні на лавці.
Не так давно Белуччі в обтислих сукнях позаймалася гончарством та у луці з трояндами зазнімкувалася на сходах. А ще в її портфоліо є зйомка на підлозі у блискучому аутфіті.
Нагадаємо, нині акторка зустрічається з режисером Тімом Бертоном. Парочка часто показується разом на хідниках, а нещодавно Моніка в самому мереживі притулилася до коханого на заході. Якось ТаблоID описував усі гучні романи кінозірки.
Як відомо, від свого ексчоловіка, актора Венсана Касселя знаменитість має двох доньок: 15-річну Леоні та 20-річну Деву, яка активно розвиває модельну й акторську кар'єри.