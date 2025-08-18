60-річна Белуччі у купальнику виставила стегно на піску для фото в глянці

Моніка Белуччі у купальнику похвалилася спокусливими формами просто неба Фото sabinevilliard

Італійська актриса Моніка Белуччі продовжує тішити спокусливими кадрами, зробленими для французького журналу Marie Claire.

Цього разу 60-річна знаменитість граційно попозувала на пісочку в чорному купальнику з грайливим декольте і зазнімкувалась у квітковій сукні на лавці.

Моніка у звабливій позі показалася на чорно-білому фото на сторінках глянцю Фото Fred Meylan

Актриса у ніжному луці від Michael Kors

Не так давно Белуччі в обтислих сукнях позаймалася гончарством та у луці з трояндами зазнімкувалася на сходах. А ще в її портфоліо є зйомка на підлозі у блискучому аутфіті.

Нагадаємо, нині акторка зустрічається з режисером Тімом Бертоном. Парочка часто показується разом на хідниках, а нещодавно Моніка в самому мереживі притулилася до коханого на заході. Якось ТаблоID описував усі гучні романи кінозірки.

Як відомо, від свого ексчоловіка, актора Венсана Касселя знаменитість має двох доньок: 15-річну Леоні та 20-річну Деву, яка активно розвиває модельну й акторську кар'єри.