Белуччі у напівпрозорому мереживі уявила себе майстринею з кераміки. Фото

Карина Тімкова - 13 травня, 11:15

Італійська актриса Моніка Белуччі стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue Portugal.

Для естетичної фотосесії було підібрано чимало вишуканих образів. Знаменитість позувала у чорній сукні з відкритим плечима, мереживі з рюшами та незвичній шубі.

На знімках 60-річна Моніка займалася гончарським мистецтвом, демонструючи своє незвичне амплуа. Фотографії були опубліковані в Instagram.

Моніка Белуччі попозувала в обтислій декольтованій сукні

Актриса засвітила пишний бюст

Усі фото riabrahao

Моніка Белуччі у прозорому мереживі попозувала серед посуду

Белуччі продемонструвала свою елегантність у напівпрозорій сукні

Моніка Беллуччі у шубі та колготках посвітила ногами

Кінозірка засвітила ніжку в короткому луці

Моніка Беллуччі у прозорому образі попозувала у творчій студії

Італійська знаменитість уявила себе майстринею, що працює з керамікою

Моніка Белуччі посвітила тонкою талією в чорній сукні

Моніка показалася в ошатній сукні з об'ємними вставками серед посуду

Моніка Белуччі у мереживному міні попозувала для журналу

У коротесенькому мереживному образі вона попозувала для обкладинки

Белуччі відома своєю любов'ю до елегантності й гламурних зйомок. Для червоних доріжок вона теж обирає спокусливі вбрання. На сторінках глянцю зірка теж з'являється далеко не вперше.

Моніка Белуччі показала тонку талію в сукні зі вставками

Акторка похизувалася стрункістю

Минулої зими вона позувала на хіднику у мереживній сукні, а компанію їй склав її бойфренд, американський режисер Тім Бертон. З ним Моніка часто показується на публіці та відвідує світські заходи.

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка Венсана Касселя, з яким акторка розлучилася в 2013-му, вона має двох доньок: майже 15-річну Леоні й 20-річну Деву, яка активно розвивається в моделінгу та акторстві.

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