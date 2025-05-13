Белуччі у напівпрозорому мереживі уявила себе майстринею з кераміки. Фото

Італійська актриса Моніка Белуччі стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue Portugal.

Для естетичної фотосесії було підібрано чимало вишуканих образів. Знаменитість позувала у чорній сукні з відкритим плечима, мереживі з рюшами та незвичній шубі.

На знімках 60-річна Моніка займалася гончарським мистецтвом, демонструючи своє незвичне амплуа. Фотографії були опубліковані в Instagram.

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У коротесенькому мереживному образі вона попозувала для обкладинки

Белуччі відома своєю любов'ю до елегантності й гламурних зйомок. Для червоних доріжок вона теж обирає спокусливі вбрання. На сторінках глянцю зірка теж з'являється далеко не вперше.

Акторка похизувалася стрункістю

Минулої зими вона позувала на хіднику у мереживній сукні, а компанію їй склав її бойфренд, американський режисер Тім Бертон. З ним Моніка часто показується на публіці та відвідує світські заходи.

Нагадаємо, від свого колишнього чоловіка Венсана Касселя, з яким акторка розлучилася в 2013-му, вона має двох доньок: майже 15-річну Леоні й 20-річну Деву, яка активно розвивається в моделінгу та акторстві.