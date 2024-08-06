"Моя Мішелька": Могилевська розчулила відео зі старшою прийомною донькою

Співачка Наталія Могилевська поділилася відео, знятим у її день народження. На ньому зворушлива промова-привітання, яку адресувала прийомній мамі старша донька, 12-річна Мішель.

"Я хочу дуже сильно подякувати своїй душі – мамі. Я дуже сильно вдячна мамі, тому що я ніколи-ніколи не була така щаслива від того, що у мене є мама, дуже любима", - сказала дівчинка та обійняла Наталію.

Молодша дівчинка, 4-річна Софія в цей час тулилася та обіймала сестру.

Наталія зізналася, що плаче, коли переглядає це відео

"Коли два з половиною роки тому ми познайомилися з Мішелькою, вона була настільки налякана, що не могла розмовляти. Вона, ніби маленьке вовченя , дивилася на світ. Була дуже зажата, мовчазна і напружена. Сьогодні - це відкрита, щаслива, спокійна дитина, яка має шалені успіхи у багатьох напрямках, дуже талановита і красива дівчинка", - похвалилася Могилевська.

"Ти мене дуже розчулила, моя Мішелька, дякую тобі за прекрасні теплі слова. Найкраща моя дитина в світі...", - зізналася артистка.

Нагадаємо, Наталія розказувала, які слова їй вдалося підібрати, щоби змусити Мішель повірити, що мама її любитиме безумовно.

Як відомо, на відео з 49-річчя Могилевської вперше вдалося побачити обличчя її чоловіка Валентина.