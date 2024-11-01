"Я пишечка": власниця найбільших циць України Кузнєцова розсекретила свою вагу

Володарка найбільшого бюсту в Україні Міла Кузнєцова не з тих жінок, які намагаються приховати свої форми за мішкуватим оверсайзом. Кралечка полюбляє сміливі міні та декольте і не зважає на думку тих, кому вона не подобається.

Про це Міла розказала Oboz.ua.

Міла - офіційна рекордсменка України за розміром натурального бюсту

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"Я можу вдягатися так, як мені подобається", - наголосила вона.

"Я розумію, що я багатьом подобаюся, але є люди, яким я не подобаюся, яких я злю. Тому що я не така, як всі. Я пишечка, я майже 100 кілограмів важу, трішки менше. І я можу вдягатися так, як мені подобається. Я можу відкрити декольте, вдягнути коротку спідницю, джинси. Я не вдягаю якийсь мішок, щоб мене не бачили, щоб бути сірою мишкою. Я самовиражаюся так, як я хочу. І вдягаюся, і поводжусь", - зазначила Кузнєцова.

Нагадаємо, нещодавно Міла у купальниках знялася в кліпі El Кравчука. А якось жіночка розповідала, яку найбільшу суму їй пропонували за інтим.