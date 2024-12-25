Принцеса Кейт у смарагдовому пальті з принцом Вільямом і дітьми приєдналися до Чарльза ІІІ на різдвяній службі. Фото

Тамара Кудрявченко 25 грудня, 14:45
Принцеса Вельська
Фото Getty Images

Принцеса Кейт Міддлтон неабияк потішила своїх численних фанів, адже разом із чоловіком і трьома дітьми приєдналася до короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли на ранковій різдвяній службі 25-го грудня у Сандрінгемі.

76-річний Чарльз, 77-річна Камілла, принц і принцеса Вельські та їхні діти – 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї пройшли разом невелику відстань від Сандрінгем-Хаус до церкви Святої Марії Магдалини крізь натовп прихильників.

Міддлтон для служби обрала приталене пальто смарагдово-зеленого кольору, яке розробила дизайнерка Сара Бертон для Alexander McQueen. Її голову прикрашав вишуканий капелюшок у тон пальта, а на ногах були чорні замшеві чоботи. Також свій образ принцеса доповнила картатим зелено-синім шарфом, чорними рукавичками і сумочкою.


Чарльз, Каміллі, Кейт і Вільям

Кейт посміхалася і виглядала щасливою. До речі, це не єдине зелене пальто принцеси

Фото Getty Images

Цікаво, що королева Камілла теж була вся в зеленому, лише дещо темнішого відтінку.

Кейт Міддлтон, Вільям та їхні діти

Луї, Шарлотта і Джордж були серйозні, на відміну від батьків, які закохано передивлялися одне з одним

Фото Getty Images

Нагадаємо, експерти і джерела кажуть, що Вілья і Кейт можуть очолити монархію раніше, ніж це очікується.

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Кейт Міддлтон Королівська родина принц вільям
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