"Дуже неприємна історія": Мозгова показалася з катетером у руці та пояснила, що сталося

Марія Ткаченко - 30 липня, 13:51
Олена Мозгова
Фото з Instagram Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова повідомила про проблему зі здоров'ям.

51-річна дружина співака Девіда Аксельрода поділилася у Instagram фото, де в її руку встановлений катетер.

"Гіпертонічний криз - дуже неприємна історія... Бережіть себе". - написала вона.


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Нагадаємо, кілька років тому Олена перенесла хворобу Лайма. Як згодом зізнавалася продюсерка, її мусили настільки сильні болі, що вона навіть думала про суїцид.

Як відомо, що таке гіпертонічний криз, на собі якось відчув і співак Віктор Павлік. 

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