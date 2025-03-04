"Якщо пішов - відпустіть": Мозгова на тлі чуток про розлучення заговорила про "зникаючих чоловіків"

51-річна продюсерка Олена Мозгова, яка вже близько двох років не згадувала в мережі про свого чоловіка Девіда Аксельрода, написала в мережі пост про так званих зникаючих чоловіків.

Багатодітна мама зауважила, що жінки не винні у тому, що чоловіки зникають. Бо вони просто роблять свій вибір і треба їх відпустити та зосередитися на собі.

Утім, Олена не уточнила, чи вона говорить про себе чи просто ділиться міркуваннями на тему.

"Якось останнім часом прийшло багато інформації на тему "зникаючих чоловіків"))).. про чоловіка, який просто мовчки йде, або зникає без пояснень. У мене є певний досвід у цьому питанні))) і тому вирішила, що маю щось про це написати, підсумовуючи весь потік інформації який зайшов з різних боків. Отже, якщо чоловік зникає з вашого життя, він не заблукав і не загубився! Він просто зробив свій вибір!", - почала Мозгова.

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Невже Олена Мозгова натякає, що і її чоловік зник? Фото з Instagram

"Тобто... Ще вчора він був, були відносини, спілкування, почуття, емоції, розмови.. а сьогодні ні.. його немає, нічого немає... І ось ви сидите, передивляючись старі повідомлення, заглядаючи в історії, які закарбувались в нашій пам'яті, краючи собі серце і шукаючи відповіді. Шукаєте таємні знаки і намагаєтесь зрозуміти, що ж сталося?

Але відповідь у тому, що НІЧОГО не сталося, окрім його вибору. І так, це не про вас. Це про нього. Чоловіки не зникають через страх перед сильними почуттями. Чоловіки не ігнорують, бо занадто закохались. Чоловіки не розчиняються, бо вони не можуть зібрати свої думки у вашій присутності. Чоловіки зникають, коли вони не обирають вас", - наголосила Мозгова.

Аксельрод, який на 9 років молодший за Мозгову, з вересня 2023 не показувався у мережі Фото з Instagram

"Чоловік, який хоче бути з жінкою, не мовчить тижнями, місяцями, роками... Якщо чоловік пішов, відпустіть. Якщо чоловік мовчить, не пишіть. Ну ок, одного разу напишіть, щоб дізнатися, чи живий (жарт)))).

Отже, чоловік, який зник.. він не загубився і не заблукав)), він просто обрав не вас. І це не про вашу цінність. Йдеться про його вибір. А це може бути що завгодно... кар'єра, бізнес, репутація, творчість, жінка, чоловік, друг... інколи навіть інша гілка реальності))", - зазначила продюсерка.

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Мозгова порадила не зациклюватися виключно на відносинах, а перевести фокус уваги на себе.

"Любіть себе і не втрачайте почуття самоповаги і гідності! Будьте самодостатні, цілеспрямовані на те, щоб розвивати свою свідомість, свої таланти і шукайте засоби реалізації. Життя складне, але водночас прекрасне! Будьте щасливі", - підсумувала Олена.

Нагадаємо, Мозгова якось розказувала, що виходила за Аксельрода вже вагітною і без всяких урочистостей. Цього року їхньому шлюбу мало б виповнитися 10.

До речі, останнім часом Олена ніби розквітла і виглядає розкішно. Вона змінила колір волосся та навіть показалася без мейкапу на зло хейтерам.