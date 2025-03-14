Боса Мозгова в блискучій сукні посвітила ногами та назвала "вселенське зло" жіночого гардероба
Продюсерка Олена Мозгова знову потішила фанатів стильним виглядом.
Цього разу 51-річна Олена красиво посиділа в кріслі у довгій чорній сукні з паєтками й розрізом до стегна. Гламурне вбрання також мало глибоке декольте, а одну туфельку Олена тримала в руці. Новим фото вона поділилася в Instagram.
"Туфлі на підборах — це вселенське зло! Ніколи не могла зрозуміти, як на височенних каблуках взагалі ходять, а дехто ще й танцює. Я можу тільки постояти, і то недовго", — зізналася вона підписникам.
До речі, нещодавно продюсерка ефектно відповіла хейтерам, показавшися без макіяжу, а також поміркувала про свій вік.
Нагадаємо, у Мозгової є троє доньок: 31-річна Зоя, яка минулого року зробила камінг-аут, майже 27-річна Євгенія і 10-річна Соломія, батьком якої є співак Девід Аксельрод.