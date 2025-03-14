Боса Мозгова в блискучій сукні посвітила ногами та назвала "вселенське зло" жіночого гардероба

Продюсерка Олена Мозгова знову потішила фанатів стильним виглядом.

Цього разу 51-річна Олена красиво посиділа в кріслі у довгій чорній сукні з паєтками й розрізом до стегна. Гламурне вбрання також мало глибоке декольте, а одну туфельку Олена тримала в руці. Новим фото вона поділилася в Instagram.

Аутфіт завершувала хвиляста укладка та рожева помада Фото Instagram

"Туфлі на підборах — це вселенське зло! Ніколи не могла зрозуміти, як на височенних каблуках взагалі ходять, а дехто ще й танцює. Я можу тільки постояти, і то недовго", — зізналася вона підписникам.

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Мозгова останнім часом стала активніша в соцмережах

До речі, нещодавно продюсерка ефектно відповіла хейтерам, показавшися без макіяжу, а також поміркувала про свій вік.

Олена наробила стильних фото і тепер тішить ними своїх підписників

Нагадаємо, у Мозгової є троє доньок: 31-річна Зоя, яка минулого року зробила камінг-аут, майже 27-річна Євгенія і 10-річна Соломія, батьком якої є співак Девід Аксельрод.