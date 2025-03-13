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Ефектна Мозгова у шкірі, гуні та коралях закликала жінок дати собі спокій

Тамара Кудрявченко - 13 березня, 10:50

Продюсерка Олена Мозгова продовжує дивувати підписників своїм розкішним виглядом, новими фото та життєствердними постами.

51-річна Олена показалася в Instagram у ефектному луці та закликала жінок дати собі спокій.

Олена Мозгова

Таке враження, що вік іде Олені лише на користь

"Жодна хмарина не сіє щодня живильний дощ, жодна квітина не цвіте цілий рік, жодне дерево не плодоносить весь час, жодне лоно не зроджує щомісяця. Чому ти гадаєш, що мусиш повсякчасно сіяти радість і добро, цвісти красою, плодоносити великими ділами, зроджувати мудре? Дай собі спокій", - процитувала вона Мирослава Дочинеця.


Як відомо, Мозгова неодноразово казала, що пишається своїм віком і вважає, що без мейкапу вона ще гарніша.

А нещодавно продюсерка заінтригувала думками про чоловіків, які йдуть без пояснень. Про свого чоловіка Девіда Аксельрода вона не згадувала вже понад рік.

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