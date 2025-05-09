"Все, що створено, створено з любов'ю": Тополя відповіла на порівняння себе з Каменських

Фото з Instagram Тополі

Співачка Олена Тополя вирішила відповісти на хейтерський коментар, у якому її зовнішність порівняли з зовнішністю Насті Каменських, мовляв друга - красива жінка, а перша - ні.

Відеовідповідь на нього екс-Alyosha запостила в Instagram.

Співачка поділилася і скріном образливого коментаря

"Якщо ми будемо мірятися пісюнами, друзі... Поставити Каменських - вона вища сантиметрів на 50, може, за мене...", - зазначила Олена.

"Ну от і що? Ну давайте, весь світ буде такий, як та людина, яка написала коментар, от всі на одне лице. І що? Я не бачу взагалі сенсу, ніколи не бачила, в порівнянні. Там, де ви починаєте порівнювати, ви втрачаєте справжній сенс, справжню ексклюзивність і справжнє взагалі розуміння і усвідомлення, що все, що створено, створено з любов'ю, створено єдиним екземпляром в усьому світі. Це стосується і людей, і природи, і тварин, всього, що є навколо. Тому бережіть те, що маєте, піклуйтеся про це і ніколи не порівнюйте ні себе з іншими, ні когось з іншими", - закликала вона.

Нагадаємо, свого часу Тополя відповіла ТаблоID на запитання, що у своїй зовнішності подобається найменше і що - найбільше. Розказувала нам зірка також і про свій найдешевший б'юті-засіб та про яку процедуру краси вона жалкує.