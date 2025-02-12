"Набряки зменшилися": Цибульська про те, від якого продукту відмовилася і чому на неї не діють "хардові" дієти
Співачка Оля Цибульська на власному досвіді ділиться зі своєю аудиторією порадами, як кардинально змінити своє життя та самопочуття на краще.
У своєму відеощоденнику 39-річна зірка, зокрема, підняла тему сну та харчування.
"Я і їжа - то довга історія. В мене були харчові розлади, в мене були дієти", - нагадала Оля, яка декілька років тому лише за два місяці спромоглася схуднути на 15 кілограмів.
"Чим більше я живу, тим більше розумію, що ці дієти хардові такі, як раніше, оці челенджі "на слабо" прямо зараз для мене не працюють, тому що я на них зриваюся й почуваю себе некомфортно, мене починає щось боліти, щось тягнути. Потім я виправдовую себе після якогось стресового дня і знов повертаюся до їжі", – пояснила вона.
Зі слів Цибульської, вона зробила висновок, що "одразу, одночасно, односекундно" - наразі не її варіант змін. Тепер вона дотримується тактики маленьких кроків.
"Я поволі відмовляюся від продуктів, які мені шкодять - я помічаю по собі - і поволі вводжу те, що мені покращує мій стан. Наприклад, я вже не п'ю каву – набряки зменшилися і я почуваюся краще, шлунок мене не хвилює і я пишаюся собою", - похвалилася артистка.
Зірка також поділилася перевіреним лайфхаком для тих, у кого є проблеми зі сном.
"Треба зранку, коли ви прокидаєтеся, вийти на вулицю та постояти під сонцем хвилин 15-20. Не виставити пику з кавою на балконі у вікно, не пофоткати просто красивий світанок і запостити сторіс, а реально вийти на вулицю. Таким чином ви своєму організму, як в древньому світі, кажете: "Ми прокинулися". Те саме треба зробити перед сном. Коли бачите, що сідає сонце, 15-20 хвилин на вулиці з собакою, з подружкою, з кавалером, я не знаю, з сім'єю, з родичами, просто побудьте на вулиці. Таким чином організм згадає про свої нормальні циркадні ритми, будете спати як маля, а зранку виглядати як дівчинка", - запевнила Оля.
Нагадаємо, от що Цибульська передумала змінювати в собі, так це груди, хоча раніше збиралася робити мамопластику. Як відомо, торік Оля розказувала про своє ставлення до грошей і на що їй аніскілечки не жаль їх витрачати.
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