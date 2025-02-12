"Набряки зменшилися": Цибульська про те, від якого продукту відмовилася і чому на неї не діють "хардові" дієти

Співачка Оля Цибульська на власному досвіді ділиться зі своєю аудиторією порадами, як кардинально змінити своє життя та самопочуття на краще.

У своєму відеощоденнику 39-річна зірка, зокрема, підняла тему сну та харчування.

"Я і їжа - то довга історія. В мене були харчові розлади, в мене були дієти", - нагадала Оля, яка декілька років тому лише за два місяці спромоглася схуднути на 15 кілограмів.

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"Чим більше я живу, тим більше розумію, що ці дієти хардові такі, як раніше, оці челенджі "на слабо" прямо зараз для мене не працюють, тому що я на них зриваюся й почуваю себе некомфортно, мене починає щось боліти, щось тягнути. Потім я виправдовую себе після якогось стресового дня і знов повертаюся до їжі", – пояснила вона.

Жорсткі обмеження в їжі Оля собі більше не ставить

Зі слів Цибульської, вона зробила висновок, що "одразу, одночасно, односекундно" - наразі не її варіант змін. Тепер вона дотримується тактики маленьких кроків.

"Я поволі відмовляюся від продуктів, які мені шкодять - я помічаю по собі - і поволі вводжу те, що мені покращує мій стан. Наприклад, я вже не п'ю каву – набряки зменшилися і я почуваюся краще, шлунок мене не хвилює і я пишаюся собою", - похвалилася артистка.

Зірка також поділилася перевіреним лайфхаком для тих, у кого є проблеми зі сном.

Цибульська радить не забувати хвалити себе за кожну маленьку перемогу на шляху до здорового способу життя

"Треба зранку, коли ви прокидаєтеся, вийти на вулицю та постояти під сонцем хвилин 15-20. Не виставити пику з кавою на балконі у вікно, не пофоткати просто красивий світанок і запостити сторіс, а реально вийти на вулицю. Таким чином ви своєму організму, як в древньому світі, кажете: "Ми прокинулися". Те саме треба зробити перед сном. Коли бачите, що сідає сонце, 15-20 хвилин на вулиці з собакою, з подружкою, з кавалером, я не знаю, з сім'єю, з родичами, просто побудьте на вулиці. Таким чином організм згадає про свої нормальні циркадні ритми, будете спати як маля, а зранку виглядати як дівчинка", - запевнила Оля.

Нагадаємо, от що Цибульська передумала змінювати в собі, так це груди, хоча раніше збиралася робити мамопластику. Як відомо, торік Оля розказувала про своє ставлення до грошей і на що їй аніскілечки не жаль їх витрачати.