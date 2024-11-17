У ТЦК пояснили затримання музикантів Цибульської

Фото з Instagram Олі Цибульської

У Рівненському територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки прокоментували мобілізацію музикантів Олі Цибульської на в'їзді у Вараш за кілька годин до початку концерту.

Про це вони написали у Facebook.

"У м. Вараші мав відбутись культурний захід за участі лауреатки національної премії України імені Тараса Шевченка співачки Ольги Цибульської, який було скасовано. Розуміючи суспільний резонанс та беручи до уваги необхідність роз'яснення причин та обставин, які до цього призвели, інформуємо про наступне", - наголосили у ТЦК.

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Там заявили, що учасників гурту Цибульської було затримано після перевірки документів, яку здійснювала поліція.

"Один із них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних, а інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК та СП України", - додали у відомстві.

Оля Цибульська повідомила фанам про затримання музикантів

У ТЦК зазначили, що затримання відбувалося згідно з чинним законодавством України.

"Жодних порушень у діях представників Національної поліції України і ТЦК та СП не було. На даний час обидва громадянина України оповіщені та проходять ВЛК", - наголосили у пресслужбі.

В разі, якщо чоловіки будуть придатними до проходження військової служби, їх направлять на проходження базової загальної військової підготовки.

У ТЦК звернулися до працівників медіа та закликали "послуговуватися виключно достовірною інформацією".

Нагадаємо, влітку 66-річний артист Павло Зібров розповів, що його викликали до ТЦК задля оновлення даних. Туди він прийшов з військовим оркестром.

Як відомо, про свій візит до територіального центру комплектації розповідав й співак Володимир Дантес. Він зазначив, що 8 годин просидів у черзі.