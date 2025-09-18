Цибульська згадала свою закоханість у Кличка, і показала, як він її цілує

Співачка Оля Цибульська, якій впродовж тривалого часу приписували роман із її колегою DziDzio, зізналася, що якщо і була колись закохана в когось "з телевізора", то не в нього.

Крашем Олі був боксер Володимир Кличко.

Поринувши в спогади, артистка поділилася в Instagram архівними фото.

Оля колись нерівно дихала до Володимира Кличка

"А в кого з телевізора ви були закохані? Я - у Кличка. І навіть пісню йому співала", - похвалилася вона.

"Ці фото перенесли мене у той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея й став об’єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела "Підйом" на Новому каналі, дивилась бокс із дитинства й - чесно - була трохи закохана у Кличка. Поєдинок із Хеєм я дивилась у бокс-барі на Майдані. Сама. Бо хотіла відчути справжні емоції фанатів.Після перемоги не спала, як усі українці, на емоціях - написала пісню й серед ночі відправила продюсерці смс: "Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо?" І вже за кілька днів у "Арені" я стояла перед Чемпіоном і вітала з перемогою. 2011 рік. Київ. Щемливі спогади", - написала Оля.

Цибульська має у своєму фотоархіві фото з крашем

Як відомо, по-справжньому серце Цибульської належить її чоловіку Сергію Грисюку, з яким вони одружені вже 10 років та виховують спільного сина Нестора. Разом же пара вже біля 25 років, хоча Оля дуже довго приховувала від широкого загалу особу свого коханого.

