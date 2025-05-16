"Моя мотиваційна радниця": зять принцеси Анни показався на спортивному івенті з її 44-річною дочкою в коротких шортах

Донька принцеси Анни Зара з чоловіком Фото з Instagram Тінделла

Племінниця британського короля Чарльза, Зара Тіделл та її чоловік Майк Тінделл 16-го травня взяли участь у благодійному турнірі з гольфу Celebrity Golf Classic у Саттон-Колдфілді.

А перед ним пара встигла попоїсти в одному з місцевих закладів. Фото, де вони з дружиною, вбрані в шорти, сидять за столиком і тримаються за руки, Майк запостив у Instagram.

"Отримую за сніданком заключні поради від моєї мотиваційної радниці перш ніж зробити перший удар!", - підписав чоловік світлину.

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Хтось із підписників пожартував, що Зара та любитель зухвалих жартів Майк насправді займаються армреслінгом

Згодом Майк виклав і фото з самого турніру, де обіймає кохану за талію.

"Один із нас фотогенічніший за іншого!", - зазначив Тінделл.

Зара та Майк, обоє колишні спортсмени, мають спільне хобі Фото Getty Images

До речі, 15-го травня Зарі виповнилося 44. Чоловік, вітаючи її в соцмережі, назвав її "кращою Тінделл" та похвалився, що навіть у свій день народження вона дозволила йому пограти в гольф.

Як відомо, в Тінделлів троє дітей: 11-річна Мія, 6-річна Лейна і 4-річний Лукас. Дівчатка мають бешкетну й непосидючу вдачу, як і їхній кузен принц Луї.

Нагадаємо, те, що Зара, на відміну від, наприклад, своїх двоюрідних сестер-принцес Беатріс та Євгенії, не має титулу, було рішенням принцеси Анни та її ексчоловіка Пітера Філліпса.