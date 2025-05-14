Принцеса Беатріс в ошатному червоному максі відвідала благодійний івент із Чарльзом ІІІ та Каміллою

Принцеса Беатріс - донька молодшого брата короля Чарльза, скандального принца Ендрю Фото Getty Images

Принцеса Беатріс Йоркська 13-го травня приєдналася до свого дядька Чарльза ІІІ і дядиної Камілли на благодійному заході в Західному Лондоні на підтримку природозахисної організації Elephant Family, заснованої покійним братом королеви Марком Шендом.

Обігравши назву - "Родина слонів" - Його Величність вдів до синього костюма краватку з зображенням слоників. Його дружина була в білому брючному костюмі з тунікою, прикрашеною золотими візерунками.

Король Чарльз і королева-консорт Камілла долучилися до справи порятунку дикої природи Фото Getty Images

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36-річна Беатріс же вигуляла вишуканий аутфіт, загальна вартість якого перевищує 36 тисяч доларів, повідомляє Express.

Найдорожчим елементом стали сережки Chopard за понад 34 тисячі, туфельки Jimmy Choo коштують близько 870, а сукня від Rebecca Vallance, яка найбільше сподобалася інтернет-користувачам - близько 1300.

Чепурна принцеса Беатріс теж відвідала благодійний захід Фото Getty Images

Нагадаємо, в січні Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі стали батьками другої спільної дитини. Їхня донечка Атіна народилася передчасно, і принцеса згодом поділилася цим непростим досвідом із глянцем.