Принцеса Беатріс в ошатному червоному максі відвідала благодійний івент із Чарльзом ІІІ та Каміллою
Принцеса Беатріс Йоркська 13-го травня приєдналася до свого дядька Чарльза ІІІ і дядиної Камілли на благодійному заході в Західному Лондоні на підтримку природозахисної організації Elephant Family, заснованої покійним братом королеви Марком Шендом.
Обігравши назву - "Родина слонів" - Його Величність вдів до синього костюма краватку з зображенням слоників. Його дружина була в білому брючному костюмі з тунікою, прикрашеною золотими візерунками.
36-річна Беатріс же вигуляла вишуканий аутфіт, загальна вартість якого перевищує 36 тисяч доларів, повідомляє Express.
Найдорожчим елементом стали сережки Chopard за понад 34 тисячі, туфельки Jimmy Choo коштують близько 870, а сукня від Rebecca Vallance, яка найбільше сподобалася інтернет-користувачам - близько 1300.
Нагадаємо, в січні Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі стали батьками другої спільної дитини. Їхня донечка Атіна народилася передчасно, і принцеса згодом поділилася цим непростим досвідом із глянцем.
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