"Чоловік-діва": дівчина Ступки кумедними фото привітала його з 58-річчям

2-го вересня актор Остап Ступка святкує свій 58-ий день народження. Свого бойфренда з днем народження привітала в Insta-сторіс театрознавиця Маргарита Ткач.

Вона обрала для цього два кумедних кадри.

Остап Ступка святкує свій 58-ий день народження

"Єдиний чоловік-діва, на присутність якого в своєму житті я погодилась добровільно", - пожартувала дівчина.

Маргарита в день народження коханого опублікувала ось таке миле фото

До речі, Ступка в своєму фотоблозі запропонував бажаючих привітати його донатом на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, різниця в віці між Остапом та Маргаритою становить 35 років. ТаблоID писав про бурхливе амурне життя актора, за плечима в якого вже чотири шлюби.