"Чоловік-діва": дівчина Ступки кумедними фото привітала його з 58-річчям
2-го вересня актор Остап Ступка святкує свій 58-ий день народження. Свого бойфренда з днем народження привітала в Insta-сторіс театрознавиця Маргарита Ткач.
Вона обрала для цього два кумедних кадри.
"Єдиний чоловік-діва, на присутність якого в своєму житті я погодилась добровільно", - пожартувала дівчина.
До речі, Ступка в своєму фотоблозі запропонував бажаючих привітати його донатом на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, різниця в віці між Остапом та Маргаритою становить 35 років. ТаблоID писав про бурхливе амурне життя актора, за плечима в якого вже чотири шлюби.
