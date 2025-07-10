60-річна Пауліна Порізкова заручилася з коханим. Відео

Чеська супермодельта актриса Пауліна Порізкова виходить заміж за свого бойфренда, 62-річного сценариста, продюсера та режисера Джеффa Грінстайна.

Про це 60-річна красуня оголосила у Instagram, запостивши відео, де їде з коханим у авті та демонструє на камеру обручку, щасливо всміхаючись.

"Він запитав", - написала вона.

Пауліна і Джефф разом уже понад два роки. Стосунки з Грінстайном супермодель розсекретила навесні 2023-го, запостивши фото з поцілунком на тлі Ейфелевої вежі.

Пауліна та Джефф одружуються https://www.instagram.com/sjeffgreenstein/

Обранець Порізковой - відомий сценарист, продюсер та режисер

Грінстайн, який працював над такими популярними серіалами як "Друзі" та "Відчайдушні домогосподарки", піде до вівтаря вперше.

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А от для Порізкової це буде другий шлюб. Вона була заміжня за музикантом та актором Ріком Окасеком, від якого має двох дорослих синів, Джонатана та Олівера. Через кілька років після розлучення в Пауліни був короткий роман зі сценаристом Аароном Соркіним. Вони розійшлися в 2021-му, повідомляє Page Six.

Джефф зробив Пауліні пропозицію руки та серця після 2 років стосунків Фото з Instagram Порізкової

І вона відповіла "так"

Нагадаємо, Порізкова у мережі нерідко дає відсіч хейтерам-ейджистам, які беруться вказувати їй, що слід робити, а чого не слід робити жінці її віку.