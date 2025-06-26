"Це для вас, сестри": 60-річна Порізкова своїм невдалим селфі висловила підтримку іншим жінкам
Чеська супермодель Пауліна Порізкова продемонструвала своїй аудиторії, що в неї а) теж бувають невдалі фото і б) вона їх більше не соромиться.
60-річна навмисне опублікувала одне таке у Instagram та пояснила, навіщо.
"Ось невдалий кут і освітлення, яке не прикрашає. У виборі моїх фото для IG я майже несвідомо тяжію до фото, на яких виглядаю найкраще - в сенсі наймолодше. Менше зморшкуватою, менш в'ялою. Тож останній рік чи десь так я свідомо обираю те, які би ніколи не запостила раніше", - написала Пауліна.
"І, звісно, я отримаю певні відомі коментарі: "Ви виглядаєте старезною", "Ви виглядаєте старшою за свій вік", " Я на десять років за вас старша і виглядаю набагато краще" (Мені подобається впевненість у цьому), "Овва, вона таки постаріла" тощо. Але більшість - це такі жінки як я, котрі відчувають, що не певні щодо того, який "вигляд" повинно мати оцеє старішання, які подобаються собі, які шалено вдячні за те, що є хтось, хто їх відображає", - поділилася зірка.
Порізкова адресувала жінкам слова підтримки.
"Отже, це для вас, сестри мої, щоби ви знали, що як вам хочеться виглядати гарно, знайдіть хороше світло і хороший кут. Якщо ви втомилися від того, що вас соромлять за ваш вік, піднімайте "прапор витриманої леді!", - закликала Пауліна.
Нагадаємо, торік супермодель перенесла операцію з заміни кульшових суглобів та показала, як виглядають шрами. Порізкова не приховує, що стикається в мережі з ейджизмом, мовляв, пора вже внуків глядіти, а не позувати в купальниках.
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