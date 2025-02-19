"Коли думаєш, що знімаєш милий момент": Періс Хілтон насмішила відео, де її 2-річний син зненацька каже нецензурне слово

Американська телезірка, світська левиця та бізнесвуман Періс Хілтон, яка виховує двох дітей, частенько ділиться в TikTok милими та кумедними моментами з ними.

Так, одне з останніх відео обіцяє стати хітом: на ньому 2-річний Фенікс, цілком несподівано для зіркової мами, промовляє слово "f*ck". А потім повторює ще. Ще і ще. Спантеличена Періс не може втриматися від реготу.

"Коли думаєш, що знімаєш милий момент, а тоді...", - зізначила вона.

Підписників насмішила як несподівана "промова" Фенікса, так і щира реакція Періс

"Я знаю, що не мала би сміятися, але нічого не можу вдіяти! Тоддлери - насправді маленькі коміки", - зізналася Хілтон.

Цікаво, де це малюк почув це слово?

@parishilton I know I shouldn’t laugh but I can’t help it! 🫣 Toddlers are actually little comedians 😂 ♬ original sound - ParisHilton

Як відомо, в Фенікса є молодша сестричка Лондон, якій рік і три місяці. Обох малюків для Періс та її чоловіка Картера Реума виносили сурогатні матері.

Нагадаємо, коли Фенікс був меншим, інтернет-користувачі дуже звертали увагу на розмір його голови. Багатьом вона здавалася завеликою, а Періс непрохані поради дуже засмучували.