"Почуваюся менш привабливою": 59-річна Шилдс про проблеми інтимного життя після менопаузи і що їй допомагає
Американська акторка та модель Брук Шилдс розповіла про особливості сексу після настання менопаузи.
Як пояснила 59-річна зірка, причиною цьому стало зниження лібідо, сухість піхви і нещодавня процедура омолодження вагіни.
"На особистому рівні я зараз у такій ситуації, коли секс може бути болючим," — йдеться у 10-му розділі щойно виданої книги "Брук Шилдс не можна старіти".
"Щоб отримати повне задоволення від сексу на цьому етапі життя, мені потрібні мої креми та лосьйони, правильна нічна сорочка (можливо, навіть те, що я називаю це нічною сорочкою, стає проблемою), моя спеціальна подушка і, можливо, келих текіли, щоб розслабитися", - зізналася Брук.
"Мій лікар сказав, що я маю почати приймати тестостерон (звісно, може з'явитися кілька зайвих волосин, але для цього є пінцет), однак я поки що не готова. Наразі я покладаюся на старе правило: чим більше ти займаєшся сексом, тим більше тобі це подобається", - розповіла вона.
Шилдс згадує, що мала "пристрасний сексуальний потяг" після того, як втратила цноту у 22 роки зі своїм хлопцем із Принстонського університету, але все одно відчувала себе стриманою.
"Я ніколи не відчувала, що можу повністю віддатися цьому бажанню так, як хотіла б. Я так довго чекала (на секс - ред.), бо відчувала тягар відповідальності на собі. І навіть коли ми почали займатися сексом, я ніколи не дозволяла собі розслабитися. О, якби я тільки дозволила собі віддатися пристрасті!", - поміркувала зірка.
Брук також розповіла про особливості інтимного життя зі своїм другим чоловіком Крісом Генчі.
"І ось тепер, більш ніж 35 років потому, я іноді прикидаюся, що сплю, коли знаю, що Кріс у настрої. І це зовсім не пов’язано з Крісом — він гарячий! Я переживаю всі ці проблеми з тілом, які приходять із віком, навіть у найкращі часи — це і тонке волосся, і пушок на обличчі, і новий жир на животі, і сухість піхви, і зниження сексуального потягу. У моєму природному стані я почуваюся для нього менш привабливою, ніж будь-коли раніше", - зізналася Шилдс.
До речі, кілька тижнів тому Шилдс зізналася, що пластичний хірург без її відома омолодив їй вагіну.
Як відомо, відверті зізнання про життя у період менопаузи стають все більш популярними серед зірок. Раніше акторка Кейт Бекінсейл розказувала, як тримає форму і подовжує молодість після 45.