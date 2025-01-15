"Почуваюся менш привабливою": 59-річна Шилдс про проблеми інтимного життя після менопаузи і що їй допомагає

Американська акторка та модель Брук Шилдс розповіла про особливості сексу після настання менопаузи.

Як пояснила 59-річна зірка, причиною цьому стало зниження лібідо, сухість піхви і нещодавня процедура омолодження вагіни.

"На особистому рівні я зараз у такій ситуації, коли секс може бути болючим," — йдеться у 10-му розділі щойно виданої книги "Брук Шилдс не можна старіти".

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"Щоб отримати повне задоволення від сексу на цьому етапі життя, мені потрібні мої креми та лосьйони, правильна нічна сорочка (можливо, навіть те, що я називаю це нічною сорочкою, стає проблемою), моя спеціальна подушка і, можливо, келих текіли, щоб розслабитися", - зізналася Брук.

"Мій лікар сказав, що я маю почати приймати тестостерон (звісно, може з'явитися кілька зайвих волосин, але для цього є пінцет), однак я поки що не готова. Наразі я покладаюся на старе правило: чим більше ти займаєшся сексом, тим більше тобі це подобається", - розповіла вона.

Шилдс згадує, що мала "пристрасний сексуальний потяг" після того, як втратила цноту у 22 роки зі своїм хлопцем із Принстонського університету, але все одно відчувала себе стриманою.

"Я ніколи не відчувала, що можу повністю віддатися цьому бажанню так, як хотіла б. Я так довго чекала (на секс - ред.), бо відчувала тягар відповідальності на собі. І навіть коли ми почали займатися сексом, я ніколи не дозволяла собі розслабитися. О, якби я тільки дозволила собі віддатися пристрасті!", - поміркувала зірка.

Брук також розповіла про особливості інтимного життя зі своїм другим чоловіком Крісом Генчі.

"І ось тепер, більш ніж 35 років потому, я іноді прикидаюся, що сплю, коли знаю, що Кріс у настрої. І це зовсім не пов’язано з Крісом — він гарячий! Я переживаю всі ці проблеми з тілом, які приходять із віком, навіть у найкращі часи — це і тонке волосся, і пушок на обличчі, і новий жир на животі, і сухість піхви, і зниження сексуального потягу. У моєму природному стані я почуваюся для нього менш привабливою, ніж будь-коли раніше", - зізналася Шилдс.

До речі, кілька тижнів тому Шилдс зізналася, що пластичний хірург без її відома омолодив їй вагіну.

Як відомо, відверті зізнання про життя у період менопаузи стають все більш популярними серед зірок. Раніше акторка Кейт Бекінсейл розказувала, як тримає форму і подовжує молодість після 45.