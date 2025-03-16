Принц Вільям та принцеса Кейт в елегантному образі повболівали за різні команди на матчі з регбі. Фото
Принц Вільям та його дружина, принцеса Кейт Міддлтон вперше за багато років відвідали гру регбі на матчі шести націй Вельсу проти Англії, яка відбулася на стадіоні Принсіпаліті.
На гру Міддлтон одягнула темно-синє приталене пальто з золотими ґудзиками поверх чорного светру-водолазки, а свій образ доповнила довгими чорними чобітками із замші та сумочкою.
До речі, ця гра стала особистим викликом для подружжя, адже вони виявилися суперниками-уболівальниками. Принц підтримував Вельс, а Кейт - Англію, пише видання People.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Кейт Міддлтон у яскравому образі відвідала урочисту службу з нагоди Дня Співдружності націй.
А наприкінці лютого Кейт вигуляла на публіці жакет, який носила, коли їй було 25.
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