"Просто хотів привітатися": принц Вільям в університеті записав TikTok зі студенткою для її професорки. Відео

Юлія Леськова 16 листопада, 15:06
Принц Вільям позує для фото
Фото Getty Images

Принц Вільям відвідав Ольстерський університет у Північній Ірландії та знявся у TikTok однієї студентки.

Відео вона опублікувала у своєму профілі цієї соцмережі.

Студентка разом з іншою молоддю стояла біля принца та попросила його знятися у відео для її професорки, аби вона пояснила чому запізнилася на заняття.


"Просто скажіть їй, чому ми запізнилися", - попросила вона.

Принц Вільям знімає тікток

"Принц Вільям дає найкраще виправдання для запізнення", - пише на відео

Принц уточнив ім'я викладачки та чи йде запис відео, а тоді сказав:

"Леслі, мені дуже шкода, що вони запізнилися, схоже, ви не вірите, що я тут, тому я просто хотів привітатися".

Принц Вільям зняв відео зі студенткою

Студентка зауважила, що принц був дуже милим

Після слів Вільяма навколо пролунав сміх.

Це відео встигнуло переглянути вже 4,2 мільйона разів. Люди активно коментують його.

Хтось у коментарях зазначив, що взаємодія членів королівської родини з людьми стає більш неформальною, на що студентка відповіла, що це робить їх більш реальними.

Також вона розповіла у коментарях, що Вільям був дуже милим зі всіма і справді цікавився інтересами студентів. Вона додала, що професорка була вражена відео і це було для неї неочікуваним.

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До речі, Вільям з ентузіазмом ознайомився з технологічними новинками університету.

Нагадаємо, до речі, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлота не оцінила батькову бороду, яку всі так активно обговорювали у мережі.

Як відомо, минулого тижня Кейт Міддлтон офіційно повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після лікування раку.

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