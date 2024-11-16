"Просто хотів привітатися": принц Вільям в університеті записав TikTok зі студенткою для її професорки. Відео

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Принц Вільям відвідав Ольстерський університет у Північній Ірландії та знявся у TikTok однієї студентки.

Відео вона опублікувала у своєму профілі цієї соцмережі.

Студентка разом з іншою молоддю стояла біля принца та попросила його знятися у відео для її професорки, аби вона пояснила чому запізнилася на заняття.

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"Просто скажіть їй, чому ми запізнилися", - попросила вона.

"Принц Вільям дає найкраще виправдання для запізнення", - пише на відео

Принц уточнив ім'я викладачки та чи йде запис відео, а тоді сказав:

"Леслі, мені дуже шкода, що вони запізнилися, схоже, ви не вірите, що я тут, тому я просто хотів привітатися".

Студентка зауважила, що принц був дуже милим

Після слів Вільяма навколо пролунав сміх.

Це відео встигнуло переглянути вже 4,2 мільйона разів. Люди активно коментують його.

Хтось у коментарях зазначив, що взаємодія членів королівської родини з людьми стає більш неформальною, на що студентка відповіла, що це робить їх більш реальними.

Також вона розповіла у коментарях, що Вільям був дуже милим зі всіма і справді цікавився інтересами студентів. Вона додала, що професорка була вражена відео і це було для неї неочікуваним.

До речі, Вільям з ентузіазмом ознайомився з технологічними новинками університету.

Нагадаємо, до речі, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлота не оцінила батькову бороду, яку всі так активно обговорювали у мережі.

Як відомо, минулого тижня Кейт Міддлтон офіційно повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після лікування раку.