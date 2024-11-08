"Найтяжчий рік у моєму житті": принц Вільям зробив емоційне зізнання стосовно онкохвороби дружини і батька
Британський принц Вільям вважає, що останній рік, упродовж якого спочатку в його батька, Чарльза ІІІ, а потім і дружини, Кейт Міддлтон виявили рак, став найскладнішим у його житті.
Рідкісне емоційне зізнання про особисте 42-річний принц Вельський зробив, спілкуючись із журналістами в Кейптауні на завершення свого візиту з нагоди церемонії Earthshot prize awards. Про це повідомляє ВВС.
"Це було жахливо. Мабуть, найтяжчий рік у моєму житті. Було дуже складно давати раду з усім іншим і втримувати все під контролем", - поділився Вільям.
"Я дуже пишаюся моєю дружиною, пишаюся моїм батьком за те, як вони справляються з тим, через що проходять", - додав він.
Нагадаємо, на початку вересня Кейт Міддлтон повідомила, що завершила хіміотерапію. Вона зробила своє звернення в формі відео, яке складалося зі зворушливих сімейних кадрів. Подейкують, хейт, який у відповідь несподівано для себе отримала 42-річна принцеса, завдав їй сильного болю.
"Щоби вижити, треба бути сильною": експертка про те, як Міддлтон готується до ролі королеви
Міддлтон у брючному бургунді обійняла особливу гостю Букінгемського палацу. Фото
Шоколад і бургунді: Міддлтон у трендових кольорах осені вперше після завершення хіміотерапії з'явилася на публіці
"Почнемо бачити її набагато частіше": королівський біограф повідомив добрі новини про здоров'я Міддлтон