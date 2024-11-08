"Найтяжчий рік у моєму житті": принц Вільям зробив емоційне зізнання стосовно онкохвороби дружини і батька

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Британський принц Вільям вважає, що останній рік, упродовж якого спочатку в його батька, Чарльза ІІІ, а потім і дружини, Кейт Міддлтон виявили рак, став найскладнішим у його житті.

Рідкісне емоційне зізнання про особисте 42-річний принц Вельський зробив, спілкуючись із журналістами в Кейптауні на завершення свого візиту з нагоди церемонії Earthshot prize awards. Про це повідомляє ВВС.

"Це було жахливо. Мабуть, найтяжчий рік у моєму житті. Було дуже складно давати раду з усім іншим і втримувати все під контролем", - поділився Вільям.

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Принц Вільям дуже підтримує свою Кетрін в тяжкі часи Фото Getty Images

"Я дуже пишаюся моєю дружиною, пишаюся моїм батьком за те, як вони справляються з тим, через що проходять", - додав він.

Нагадаємо, на початку вересня Кейт Міддлтон повідомила, що завершила хіміотерапію. Вона зробила своє звернення в формі відео, яке складалося зі зворушливих сімейних кадрів. Подейкують, хейт, який у відповідь несподівано для себе отримала 42-річна принцеса, завдав їй сильного болю.



