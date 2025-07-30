Принцеса Беатріс із дочками, чоловіком та пасинком вийшла вітати переможниць Євро-2025. Фото
Британський принц Вільям із 10-річною донькою Шарлоттою днями завзято вболівали за жіночу збірну Англії з футболу на трибуні в Швейцарії. А принцеса Беатріс приєдналася до натовпу, який зібрався у Лондоні, щоби зустріти та привітати переможниць Євро-2025.
Її Високість була з чоловіком Едоардо Мапеллі Моззі та дітьми: їхніми спільними доньками, 3-річною Сієнною та піврічною Атіною і пасинком, 9-річним Крістофером (Волфі).
Як відомо, 36-річна Беатріс дуже тепло ставиться до хлопчика. Волфі часом приєднується до королівської родини на різних івентах.
Нагадаємо, крихітка Атіна народилася передчасно. Беатріс у глянці поділилася цим непростим досвідом.
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