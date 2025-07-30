Принцеса Беатріс із дочками, чоловіком та пасинком вийшла вітати переможниць Євро-2025. Фото

Принцеса Беатріс - племінниця короля Чарльза ІІІ, донька його молодшого брата Ендрю Фото Getty Images

Британський принц Вільям із 10-річною донькою Шарлоттою днями завзято вболівали за жіночу збірну Англії з футболу на трибуні в Швейцарії. А принцеса Беатріс приєдналася до натовпу, який зібрався у Лондоні, щоби зустріти та привітати переможниць Євро-2025.

Її Високість була з чоловіком Едоардо Мапеллі Моззі та дітьми: їхніми спільними доньками, 3-річною Сієнною та піврічною Атіною і пасинком, 9-річним Крістофером (Волфі).

Маленька Атіна сиділа в тата в кенгурушці. А її старша сестра Сієнна на парад на честь переможниць прийшла з прапорцем Англії Фото AFP via Getty Images

Як відомо, 36-річна Беатріс дуже тепло ставиться до хлопчика. Волфі часом приєднується до королівської родини на різних івентах.

Волфі - син Едоардо від попередніх стосунків Фото AFP via Getty Images

Нагадаємо, крихітка Атіна народилася передчасно. Беатріс у глянці поділилася цим непростим досвідом.







