Принцесу Беатріс у картатому аутфіті порівняли з леді Ді. Фото
У Великій Британії 17-го червня стартувала одна з найграндіозніших подій у світі кінних перегонів, яку обожнює королівська родина - 2025 Royal Ascot.
У перший день її відвідали король Чарльз ІІІ, королева Камілла, принцеса Анна, принцеса Беатріс та інші представники монаршої сім'ї.
За традицією заходу дами приділили особливу увагу вигадливим капелюшкам. А образ Беатріс, яка вбралася в рожеві картаті блузу та спідницю від Beulah London, нагадав один із відомих луків принцеси Діани, пише Harper's Bazaar.
У рожевій сукні в клітинку від Catherine Walker леді Ді в 1990-му році відвідала церковну службу.
Нагадаємо, покійна ексдружина короля також дуже любила одяг у горохи. Тож коли Кейт Міддлтон надягає щось із таким візерунком, одразу згадується Діана. А племінниці принцеси, Амелія та Елайза Спенсери торік відтворили один із легендарних луків тітки.
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