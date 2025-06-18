Принцесу Беатріс у картатому аутфіті порівняли з леді Ді. Фото

Марія Ткаченко - 18 червня, 17:15
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс Йоркська - племінниця короля Чарльза

Фото Getty Images

У Великій Британії 17-го червня стартувала одна з найграндіозніших подій у світі кінних перегонів, яку обожнює королівська родина - 2025 Royal Ascot.

У перший день її відвідали король Чарльз ІІІ, королева Камілла, принцеса Анна, принцеса Беатріс та інші представники монаршої сім'ї.

Королева Камілла

Її Величність Камілла обрала сукню м'ятного кольору

Фото Getty Images

Король Чарльз та Камілла

Чарльз із дружиною азартно вболівали за своїх фаворитів

Фото Getty Images
Зара Тінделл

Дочка принцеси Анни, Зара була з чоловіком, Майком Тінделлом

Фото Getty Images

За традицією заходу дами приділили особливу увагу вигадливим капелюшкам. А образ Беатріс, яка вбралася в рожеві картаті блузу та спідницю від Beulah London, нагадав один із відомих луків принцеси Діани, пише Harper's Bazaar.

Принцеса Беатріс та її чоловік

На перегонах Її Високість супроводжував чоловік, Едоардо Мапеллі Моззі

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Донька принца Ендрю

Герцогиня Сара Фергюсон - мама Беатріс та її сестри Євгенії, колишня дружина принца Ендрю

Фото Getty Images

У рожевій сукні в клітинку від Catherine Walker леді Ді в 1990-му році відвідала церковну службу.

Принцеса Діана
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Нагадаємо, покійна ексдружина короля також дуже любила одяг у горохи. Тож коли Кейт Міддлтон надягає щось із таким візерунком, одразу згадується Діана. А племінниці принцеси, Амелія та Елайза Спенсери торік відтворили один із легендарних луків тітки.

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