Принц Вільям із 10-річною донькою азартно повболівали за жіночу збірну з футболу та стрілися з іспанськими колегами. Фото

43-річний принц Вільям разом із 10-річною донькою Шарлоттою відвідали футбольний матч жіночої збірної Британії проти Іспанії в рамках Євро 2025 у Швейцарії.

Для заходу принцеса вбралась у темно-синю сукню в цятку від Guess та зручне біле взуття Papouelli Shoes. До речі, у цьому самому луці вона з'являлася на Вімблдоні минулого літа.

Вільям з Шарлоттою виглядали захопленими матчем і активно вболівали за команду, що представляла їхню країну.

"Вперед, левиці", — написав принц в підтримку збірної Фото princeandprincessofwales

Емоцій у представників Британії було чимало Фото MB Media/Getty Images

Тато з донечкою також зустрілися з принцесою Іспанії Леонор та інфантою Софією

Куди ж без ніжних обіймів

Нагадаємо, Вільям і його дружина Кейт Міддлтон частенько відвідують спортивні події та залучають своїх дітей до цього.

Як відомо, подружжя також виховує двох синів: 12-річного Джорджа і 7-річного Луї. Зі своїм первістком принц Вельський нещодавно вболівав за улюблену команду.