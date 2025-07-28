Принц Вільям із 10-річною донькою азартно повболівали за жіночу збірну з футболу та стрілися з іспанськими колегами. Фото

Карина Тімкова - 28 липня, 10:15

43-річний принц Вільям разом із 10-річною донькою Шарлоттою відвідали футбольний матч жіночої збірної Британії проти Іспанії в рамках Євро 2025 у Швейцарії.

Для заходу принцеса вбралась у темно-синю сукню в цятку від Guess та зручне біле взуття Papouelli Shoes. До речі, у цьому самому луці вона з'являлася на Вімблдоні минулого літа.

Вільям з Шарлоттою виглядали захопленими матчем і активно вболівали за команду, що представляла їхню країну.

Принц Вільям показався з усміхненою дочкою на футбольному матчі

"Вперед, левиці", — написав принц в підтримку збірної

Фото princeandprincessofwales

Принц Вільям з 10-річною Шарлоттою повболівав на футболі
Емоцій у представників Британії було чимало
Фото MB Media/Getty Images
Принц Вільям з дочкою попозували з принцесами Іспанії
Тато з донечкою також зустрілися з принцесою Іспанії Леонор та інфантою Софією
Принц Вільям пообіймав дочку на футбольному матчі

Куди ж без ніжних обіймів

Нагадаємо, Вільям і його дружина Кейт Міддлтон частенько відвідують спортивні події та залучають своїх дітей до цього.

Як відомо, подружжя також виховує двох синів: 12-річного Джорджа і 7-річного Луї. Зі своїм первістком принц Вельський нещодавно вболівав за улюблену команду.

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Королівська родина принц вільям
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