Принц Вільям із 10-річною донькою азартно повболівали за жіночу збірну з футболу та стрілися з іспанськими колегами. Фото
43-річний принц Вільям разом із 10-річною донькою Шарлоттою відвідали футбольний матч жіночої збірної Британії проти Іспанії в рамках Євро 2025 у Швейцарії.
Для заходу принцеса вбралась у темно-синю сукню в цятку від Guess та зручне біле взуття Papouelli Shoes. До речі, у цьому самому луці вона з'являлася на Вімблдоні минулого літа.
Вільям з Шарлоттою виглядали захопленими матчем і активно вболівали за команду, що представляла їхню країну.
Нагадаємо, Вільям і його дружина Кейт Міддлтон частенько відвідують спортивні події та залучають своїх дітей до цього.
Як відомо, подружжя також виховує двох синів: 12-річного Джорджа і 7-річного Луї. Зі своїм первістком принц Вельський нещодавно вболівав за улюблену команду.
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