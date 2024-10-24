"Освітлюєш моє життя": Візерспун привітала з 21-річчям свого сина від Раяна Філліппа
Американська акторка Різ Візерспун присвятила святковий допис у Instagram своєму синові від актора Раяна Філліппа, Дікону. Хлопцеві виповнився 21 рік.
48-річна зіркова мама запостила архівне і свіже фото з іменинником.
"Не можу повірити, що цьому дивовижному молодику виповнився 21 рік! З днем народження, Діконе. Ти прийшов у моє життя, щоби приносити мені радість, мудрість і дуже багато любові. Своєю прекрасною душею ти освітлюєш моє життя! Я дуже тебе люблю", - написала Різ.
Як відомо, Дікон займається музикою. В квітні 2023-го в парубка вийшов дебютний альбом.
Нагадаємо, Візерспун і Філліпп, котрі прожили в шлюбі сім років та розлучилися в 2007-му, також мають спільну доньку Аву Елізабет. Їй уже 25.
Від другого чоловіка, агента по роботі з талантами Джима Тота у Різ є 12-річний син Теннессі. Цей шлюб акторки, на жаль, теж розпався. Подейкували, в Джима були проблеми з алкоголем.
Візерспун у дірках, цятках і квітах посвітила стрункими ніжками для глянцю
Полякова, Шуров, Джолі, Бекхем та Візерспун: хто із дітей схожий на своїх зіркових батьків. Фото
Візерспун із дочкою-копією вигуляли на вечірку схожі сукні та діаманти. Фото
"Команда мрії": Еністон та Візерспун у джинсовому кежуелі замилували фанів спільним фото
Підловили у Нью-Йорку: Візерспун закидають роман із німецьким фінансистом. Фото