"Освітлюєш моє життя": Візерспун привітала з 21-річчям свого сина від Раяна Філліппа

Американська акторка Різ Візерспун присвятила святковий допис у Instagram своєму синові від актора Раяна Філліппа, Дікону. Хлопцеві виповнився 21 рік.

48-річна зіркова мама запостила архівне і свіже фото з іменинником.

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"Не можу повірити, що цьому дивовижному молодику виповнився 21 рік! З днем народження, Діконе. Ти прийшов у моє життя, щоби приносити мені радість, мудрість і дуже багато любові. Своєю прекрасною душею ти освітлюєш моє життя! Я дуже тебе люблю", - написала Різ.

Дікону 21

Як відомо, Дікон займається музикою. В квітні 2023-го в парубка вийшов дебютний альбом.

Нагадаємо, Візерспун і Філліпп, котрі прожили в шлюбі сім років та розлучилися в 2007-му, також мають спільну доньку Аву Елізабет. Їй уже 25.

50-річний Раян Філліпп із сином Фото з Instagram Філліппа

Від другого чоловіка, агента по роботі з талантами Джима Тота у Різ є 12-річний син Теннессі. Цей шлюб акторки, на жаль, теж розпався. Подейкували, в Джима були проблеми з алкоголем.



