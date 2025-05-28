Руслана в майці й шортах вразила м'язами під час денс-воркауту

Співачка Руслана Лижичко, чий звичний силовий воркаут - це танці з гантелями та обважнювачами, показала його фрагмент у Insta-сторіс.

52-річна зірка, вбрана в спортлук із майки та шортів, робила енергійні па перед дзеркалом. Відбувалося тренування в Будапешті, звідки Руслана згодом відлітала на концерт.

Руслана показала своє денс-тренування

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"Дорога потягом і автівкою. Воркаут. Переліт. Режим виступу увімкнено", - поділилася артистка.

Дорога дорогою, але спорт - за розкладом

Оце так "дикі танці"!

Як відомо, частиною фітнес-рутини Руслани також є пробіжки лісом та крижані водні процедури. Співачка розказувала і про свій режим харчування, догляд за шкірою і процедуру краси, яка була "ідіотською ідеєю" її чоловіка Олександра Ксенофонтова.

Нагадаємо, торік Руслана розповіла про численні спроби ЕКЗ, невдалу вагітність та свою впевненість у тім, що їй все-таки вдасться стати мамою.



