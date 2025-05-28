Руслана в майці й шортах вразила м'язами під час денс-воркауту
Співачка Руслана Лижичко, чий звичний силовий воркаут - це танці з гантелями та обважнювачами, показала його фрагмент у Insta-сторіс.
52-річна зірка, вбрана в спортлук із майки та шортів, робила енергійні па перед дзеркалом. Відбувалося тренування в Будапешті, звідки Руслана згодом відлітала на концерт.
"Дорога потягом і автівкою. Воркаут. Переліт. Режим виступу увімкнено", - поділилася артистка.
Як відомо, частиною фітнес-рутини Руслани також є пробіжки лісом та крижані водні процедури. Співачка розказувала і про свій режим харчування, догляд за шкірою і процедуру краси, яка була "ідіотською ідеєю" її чоловіка Олександра Ксенофонтова.
Нагадаємо, торік Руслана розповіла про численні спроби ЕКЗ, невдалу вагітність та свою впевненість у тім, що їй все-таки вдасться стати мамою.
Скандальна шуба GO_A, воїтелька Руслана, екстраміні та етночоботи Кароль: "вау-вбрання" України на Євробаченні
20 років "Диким танцям": як співачка Руслана першою від України підкорила Євробачення та чим займається зараз. Фото
"Мій Все!Світ": Руслана привітала чоловіка з 29-ю річницею шлюбу та показала фото з ним
"Дякую, що ви мене "зробили": Руслана на своє 52-річчя звернулася до батьків і показала свою мрію на майбутнє