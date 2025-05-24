"Дякую, що ви мене "зробили": Руслана на своє 52-річчя звернулася до батьків і показала свою мрію на майбутнє

Фото з Instagram Руслани

Співачка Руслана Лижичко з нагоди свого 52-річчя показала архівні фото на тлі гір, а також на відео подякувала своїм батькам.

"У цей день я завжди рівно о 00:00 (попри те, що народилася близько полудня) пишу батькам. Цього року, хоч і під звуки шахедів та ППО, я вирішила не лише написати і подзвонити, а й записати це відео і зігріти їх цими словами!" - написала Руслана.

"Я би так хотіла у свій День народження, який вже за кілька днів, бути десь високо в горах. Вдихати на повні груди повітря свободи. Насолоджуватися безтурботністю. Але поки що... Це не спогад із минулого. Це моя мрія про майбутнє", - написала співачка

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Зірка подякувала своїм мамі та татові, за те, що зробили її щасливою та народили її саме в Україні.

"Мамо! Тато! Дякую, що ви мене зробили щасливою! Дякую, що ви мене "зробили"! Дякую, що ви мене народили саме в Україні – нашій прекрасній країні! Дякую, що подарували мені це життя. Дякую за все, що ви зробили і робите для мене у моєму житті", - додала вона.

До речі, якось зірка зізналася, як їй вдається залишатися у такій прекрасній формі

Лижичко також висловила вдячність своїм батькам за теплі слова та миті.

"Безмежно дякую! За подароване життя! За кожне тепле слово! За кожну теплу мить! За натхнення! За любов, яка не піддається словам! Я люблю вас безмежно і щоразу з нетерпінням чекаю зустрічі з вами. З моїм Днем народження вас! З Днем народження мене!" - підсумувала вона.

Фото з Instagram Руслани

Також вона закликала своїх шанувальників зробити їй подарунок - задонатити на збір "Дари на нуль".

"У день, коли всі зазвичай чекають уваги до себе, я хочу, щоби увага була до тих, хто щодня ризикує всім заради нас. Тому ця публікація напередодні Дня народження просто як делікатне нагадування, що збір на "дари на нуль" триває постійно. Завдяки їм ми маємо шанс знову не боятися, що "небо впаде". І так хочеться зробити все, щоби допомогти їм випереджати всі можливі небезпеки. У свій День народження я додам щонайменше 100 000 грн з коштів від своєї творчої діяльності", - зазначила Руслана.

Нагадаємо, нещодавно Руслана архівним фото вітала з 72-річчям свого тата.

А у грудні минулого року співачка з чоловіком відсвяткували 29-ту річницю шлюбу.