Трояндовий торт і танець на руках у тата: Хаєк показала святкування 18-річчя дочки. Відео
Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк, чиїй доньці від бізнесмена Франсуа-Анрі Піно, Валентині Паломі днями виповнилося 18 років, показала, як відбувалося святкування.
Фото і відео зіркова мама виклала в Instagram. У іменинниці був червоний торт, прикрашений трояндами. Валентина веселилася і танцювала - з мамою і з татом, який закинув спадкоємицю собі на плече.
"Ми їли, ми танцювали, ми сміялися, ми любили... і вечірка тривала весь вікенд. З днем народження, небо моє, святкування на твою честь ніколи не видається задовгим!", - написала Сальма.
Нагадаємо, на початку вересня сама Хаєк зустріла своє 59-річчя та не забула про традицію постити в цей день фото у купальнику.
Як відомо, Сальма і Франсуа-Анрі було розривали свої заручини, але зрештою таки одружилися в 2009-му році, коли їхній доньці було півтора.
Хаєк у мереживі та з начосом попозувала з чоловіком і дочкою на виставці в Парижі. Фото
Хаєк рідкісним фото з мамою привітала її зі святом
"Закохуюся в тебе все глибше": Хаєк ніжно привітала чоловіка з 63-річчям архівним фото з дочкою
Не мачуха, а друга мама: Хаєк завітала на випускний сина чоловіка від Євангелісти. Фото
Хаєк вразила позою, в якій намагається збагнути, як влаштований світ. Фото