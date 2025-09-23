Трояндовий торт і танець на руках у тата: Хаєк показала святкування 18-річчя дочки. Відео

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк, чиїй доньці від бізнесмена Франсуа-Анрі Піно, Валентині Паломі днями виповнилося 18 років, показала, як відбувалося святкування.

Фото і відео зіркова мама виклала в Instagram. У іменинниці був червоний торт, прикрашений трояндами. Валентина веселилася і танцювала - з мамою і з татом, який закинув спадкоємицю собі на плече.

Валентина та її близькі ласували кількаярусним тортом із трояндами

"Ми їли, ми танцювали, ми сміялися, ми любили... і вечірка тривала весь вікенд. З днем народження, небо моє, святкування на твою честь ніколи не видається задовгим!", - написала Сальма.

Нагадаємо, на початку вересня сама Хаєк зустріла своє 59-річчя та не забула про традицію постити в цей день фото у купальнику.

Як відомо, Сальма і Франсуа-Анрі було розривали свої заручини, але зрештою таки одружилися в 2009-му році, коли їхній доньці було півтора.



