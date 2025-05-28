"Закохуюся в тебе все глибше": Хаєк ніжно привітала чоловіка з 63-річчям архівним фото з дочкою

Сальма Хаєк звернулася до чоловіка в його день народження Фото instagram

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк привітала свого чоловіка, мільярдера Франсуа-Анрі Піно з 63-річчям.

В Instagram знаменитість не тільки адресувала ніжні слова коханому, але й опублікувала архівне фото з ним та їхньою єдиною донечкою Валентиною Паломою, якій зараз 17 років.

"З днем ​​народження, моє кохання! З часом я закохуюся в тебе все глибше і глибше. Ми так сильно тебе любимо", — написала 58-річна Хаєк.

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Як відомо, Сальма і Франсуа-Анрі побралися у 2009 році. Минулого літа ТаблоID описував історію кохання пари.

Окрім спільної дитини бізнесмен має 24-річну дочку Матильду від першої дружини та позашлюбного 18-річного сина Огаста від супермоделі Лінди Євангелісти. Якось Хаєк публічно вітала юнака з днем народження.

Нещодавно акторка з чоловіком, дочкою і падчеркою позували на заході в Парижі. Разом з Піно кінозірка також полюбляє з'являтися на хідниках.