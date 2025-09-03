"59 обертів навкруг сонця": Хаєк зустріла день народження грайливим фото в яскравому бікіні

Марія Ткаченко - 3 вересня, 09:30
Сальма Хаєк
Фото з Instagram Хаєк

Мексикано-американська акторка Сальма Хаєк, якій 2-го вересня виповнилося 59 років, не відступила від своєї традиції в цей день постити в Instagram фото в купальнику.

Зірка попозувала на яхті з келихом, який підняла на честь своїх підписників.

"59 обертів навкруг сонця, і я продовжую танцювати! За здоров'я всіх вас, і спасибі вам за вашу любов!", - написала Хаєк.


Сальма Хаєк у купальнику

Сальма Хаєк яскраво зустріла свої 59

Нагадаємо, Сальма обожнює тварин, а вони відповідають їй взаємністю. А ще зірка вдалося побудувати напрочуд теплі стосунки з дітьми її чоловіка Франсуа-Анрі Піно, зокрема з його сином від супермоделі Лінди Євангелісти. 

Як відомо, в Хаєк та Піно є спільна дочка Валентина Палома, якій 17. Дівчина частенько з'являється на різних івентах із батьками.

