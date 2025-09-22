"Донька моєї мрії": Хаєк привітала спадкоємицю з 18-річчям та замилувала її дитячим фото

Сальма Хаєк публічно звернулася до дочки на її 18-річчя Фото instagram

59-річна мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк ніжно привітала свою дочку Валентину Палому з днем народження. Їй виповнилося 18 років.

У святковий день знаменитість опублікувала в Instagram тепле архівне фото дитини від свого чоловіка, французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

"Моя прекрасна королево танців. Сьогодні тобі виповнилося 18! Стільки всього змінилось у твоєму житті, але ти завжди така сама. Добре і пристрасне серце, мудра душа, сповнена магії, унікальна, нестримна сила природи з дотепним почуттям гумору та впертою наполегливістю", — написала вона.

Схоже, іменинниця у дитинстві полюбляла позувати для фото Фото instagram

"Деякі речі ніколи не зникнуть, ми будемо любити тебе вічно, і хоча ти завжди випереджала свої роки, ти навіки будеш у моєму серці, донька моєї мрії", — додала зірка.

Нагадаємо, дівчинка є єдиною спільною дитиною Сальми та її обранця, якого вона теж нещодавно мило вітала з 63-річчям. Валентина Палома частенько приєднувалася до мами на хідниках, а нещодавно вона засвітилася з батьками на художній виставці в Парижі.

Також Хаєк має теплі стосунки з дочкою Піно, 24-річною Матильдою від попередньої дружини та його позашлюбним 18-річним сином Огастом від супермоделі Лінди Євангелісти. Якось ТаблоID в деталях описував історію кохання пари.