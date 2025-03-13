Усього за $12: Селена Гомес продала унікальну діамантову каблучку-символ її роману з нареченим. Фото
Американська співачка та акторка Селена Гомес ошелешила своїх шанувальників несподіваним вчинком. Артистка через свій сайт продала діамантову каблучку з першою літерою імені її нареченого, Бенні Бланко. Ціна її склала лише 12 доларів.
Оригінальний гівевей "12 Days of Really Rare Stuff" ("12 днів дійсно рідкісних речей" зірка присвятила виходу їхнього з коханим спільного альбому "I Said I Love You First", повідомляє ELLE.
Cправжня вартість унікальної прикраси від Jacquie Aiche - 3250 доларів. Фото Селениної руки зі знаковою каблучкою було в серії фото, якою зірка у грудні 2023-го року офіційно сповістила, що вона і Бенні - пара. Тепер це місце на на безіменному пальці виконавиці зайняла заручальна каблучка.
Як пише Daily Mail, коли коштовна річ, ще й за таку ціну з'явилася на сайті Гомес, стався збій. У багатьох користувачів одночасно вийшло "купити" каблучку, хоча насправді вона дісталася лише одному щасливчику або щасливиці. Решту замовлень згодом було скасовано, перед розчарованими фанами вибачилися, а в якості компенсації пообіцяли надіслати вініл, листівки з автографом Гомес та інший її мерч.
Нагадаємо, днями Селена і Бенні насмішили мережу мейкап-туторіалом: артистка виступила в ролі моделі, а її обранець - сміливого візажиста.
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