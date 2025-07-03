"До біса неймовірно": 49-річна Шарліз Терон відверто розповіла про секс на одну ніч та чому не хоче виходити заміж

Шарліз Терон поділилася враженнями від сексу з молодиком Кадр з відео youtube.com/callherdaddy

49-річна американська акторка та продюсерка Шарліз Терон вперше за тривалий час дала інтерв'ю, в якому заговорила про своє особисте й інтимне життя.

У розмові в подкасті "Call Her Daddy" знаменитість зізналася, що недавно займалася сексом з 26-річним чоловіком, з яким не мала стосунків. Вона додала, що не часто дозволяє собі зустрічі на один раз, тому для неї це був цікавий досвід.

"У мене, мабуть, було три секси на одну ніч за все моє життя. Але нещодавно я переспала з 26-річним і це було до біса неймовірно… Я ніколи цього не робила. І я подумала: "О, це чудово. Давай"", — сказала вона.

Шарліз не часто дозволяє собі займатися сексом з незнайомцями, але останній такий досвід їй дійсно сподобався Кадр з відео youtube.com/callherdaddy

Актриса розповіла і про труднощі в організації особистого життя, коли ти мама двох дітей:

"У кого, бляха, є час на побачення, гоління, депіляцію та макіяж? А в мене двоє дітей, яким треба ходити до школи".

Знаменитість чесно розповіла, що не планує виходити заміж, оскільки це не те, що їй потрібно. Але це не означає, що вона відмовляється від романтики і стосунків загалом.

"Дозвольте мені просто прояснити. Шлюб — це довгострокові зобов'язання, і я думаю, що хочу довгострокових зобов'язань. Мені просто не потрібно одружуватися. Тому я просто хочу це прояснити. Я скажу чесно.. я думаю, багато що пов'язано з тим, що я маю величезний страх не вийти з чогось… Якби я знайшла стосунки, я б думала про це як про щось, до чого прагну довгостроково", — пояснила селебріті.

"Я ніколи не була людиною, яка справді хоче стрибати від одного до іншого. З того часу, як закінчилися минулі стосунки, я була в інших стосунках і знову в інших. Тож, коли я раніше казала, що зараз я займаюся сексом, якого ніколи раніше не мала, це тому, що я не у стосунках. І це не тому, що я не хочу бути у стосунках, але я бачу речі такими, якими вони є, чи не так? Коли я зустрічаю когось, я досить швидко бачу, куди це все приведе", — додала акторка.

Шарліз також поділилася, що стикалася з відчуттям, ніби вона "втрачала себе" після нездорових стосунків.

"Раніше я була людиною, яка стежила за собою, а також приваблювала нарцисів, чоловіків, які хотіли, щоб я ставилася до них саме так. А якщо я цього не робила, то виникало багато конфліктів, а я насправді не люблю конфлікти. Люди завжди дивуються, що я не люблю конфлікти, але коли я відчуваю, що маю вибирати між конфліктом і просто заспокоєнням, тоді я заспокоюю, бо не хочу конфлікту", — завершила зірка.

Вона пояснила, що шлюб для неї більше, як обмеження, але вона ніколи не була проти серйозних стосунків і зобов'язань

Декілька років тому Терон підозрювали у стосунках з фотомоделлю Алексом Дмітрієвічем. Парочку навіть зазнімкували на побаченні. А ще знаменитість крутила роман з Шоном Пенном. Як відомо, раніше вона вже була двічі у шлюбі: зі Стефаном Дженкінсом і актором Стюартом Тавнсендом.

До речі, зі своїми дітьми Шарліз проводить чимало часу разом. Вона водить їх на модні заходи та на концерти. Зірка намагається створити нащадкам щасливе дитинство.