Шарліз Терон у кетс'юті з сітки продемонструвала довжелезні ноги на кінопрем'єрі. Фото

Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон відвідала прем'єру супергеройського бойовика "Стара гвардія 2", де зіграла головну героїню.

Для заходу 49-річна зірка вдягнула прозорий комбінезон, що складався з сітчастого матеріалу. Під низом вона носила коротенькі чорні шорти і топ, які нагадували спіднє.

Завершували спокусливий образ оверсайз жакет в тон і чоботи на підборах. Волосся акторці вклали в стильний зализаний пучок. Відповідними знімками вона поділилася в Instagram.

Шарліз уміє елегантно носити пікантні речі Фото instagram

Знаменитість захопила виглядом своїх довгих ніг

Недавно зірка показувалася в стильному total black та хизувалася формами в самій сорочці. Також у гардеробі Шарліз є різноманітні спокусливі аутфіти й коротенька спідничка з бахромою.

Як відомо, актриса виховує двох прийомних доньок: 12-річну Джексон і 9-річну Огаст, з якими не так давно веселилася на концерті. Зі своїми нащадками Терон час від часу відвідує публічні заходи, а ще організовує для них веселі розваги.

Зазначимо, старша дитина зірки народилася хлопчиком, але ідентифікує себе з іншим гендером.