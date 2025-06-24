Шарліз Терон у міні з бахромою і масивних босоніжках посвітила довгими ногами на зйомках шоу. Фото

Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон відвідала зйомки ток-шоу "Watch What Happens Live" у Нью-Йорку.

Папараці зазнімкувала 49-річну зірку, коли та виходила зі студії. Шанувальники одразу відзначили її ефектний образ в естетиці гранжу.

Шарліз вдягнула чорний лонгслів, мініспідницю з розрізом, що складалася з пишної бахроми зі сріблястих ланцюжків, та масивні босоніжки на платформі з металевими пряжками. Аутфіт завершували сонцезахисні окуляри і каблучка на пальці.

Терон похвалилася стрункими ногами у короткому луці Фото Getty Images

Нещодавно знаменитість позувала в елегантному total black та хвалилася фігурою в сорочці. Шарліз також відома своєю любов'ю до спокусливих образів та коротких суконь.

Нагадаємо, Терон виховує двох прийомних доньок: 12-річну Джексон і 9-річну Огаст, з якими недавно розважалася на концерті. Зі своїми дітьми зірка часто показується на публіці, а ще створює для них щасливі спогади.

Зазначимо, Джексон народилася хлопчиком, але ідентифікує себе з іншим гендером.