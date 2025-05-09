Шарліз Терон на зйомки телешоу вигуляла стильний total black із прозорою спідницею. Фото

Карина Тімкова - 9 травня, 10:30

Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон захопила підписників своїм виглядом на нових знімках.

49-річна знаменитість відвідала ток-шоу Джиммі Кіммела, для якого вбралася в елегантний total black. Відповідними фото вона поділилася в Instagram.

Вбрання складалося з чорного жакета, що мав блискучі лацкани, прозорої максіспідниці й босоніжок. З аксесуарів помітно виблискували сережки з камінчиками.

Шарліз Терон попозувала в елегантному образі

Акторка попозувала перед зйомками

Фото instagram

Шарліз Терон показалася в елегантній чорній спідниці

Терон захопила своїм ошатним виглядом

Шарліз Терон показалася в ошатному аутфіті

Зірка похизувалася стрункою фігурою і тонкою талією

Шарліз Терон поспілкувалася з шанувальниками

Фанати були раді отримати автограф

Шарліз полюбляє вдягатися сильно й сексуально. Нещодавно вона показувалась у корсеті та спокусливому міні. А ще вона позувала на хіднику в культовому образі.

Як відомо, акторка є мамою двох прийомних дочок: 12-річної Джексон та 9-річної Огаст, з якими тижнями тому розважалася на концерті. Зі своїми дівчатками вона часто з'являється на публіці. Терон намагається створити нащадкам щасливе дитинство.

До речі, Джексон, яка народилася хлопчиком, ідентифікує себе з іншим гендером.

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Шарліз Терон
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