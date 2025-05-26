"Найкраща друга пілотеса": Синтія Ніксон привітала дружину з річницею шлюбу. Фото
Американська акторка Синтія Ніксон та її дружина, освітня та ЛГБТ-активістка Крістін Маріноні відсвяткували днями свою 13-ту річницю шлюбу.
Зірка серіалів "Секс і місто" та "І просто так..." привітала кохану половину в Instagram, запостивши кілька спільних фото.
"З річницею найкращу другу пілотесу, якої може бажати дівчина", - написала 59-річна Синтія, вочевидь обігравши світлину, на якій вони з Крістін позують у кабіні літака.
Як відомо, в Ніксон та Маріноні є спільний син Макс. Його народила Крістін у 2011-му році - на той момент мами вже були заручені. Також у Синтіє є двоє дітей від попереднього союзу, з фотографом Денні Мозесом: 28-річний Семюель та 22-річний Чарльз.
Нагадаємо, первісток акторки при народження отримав ім'я Саманта і вважався дівчинкою до здійснення транспереходу. Ніксон пишається Семюелем та підтримує.
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