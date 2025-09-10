Троянди та ягнятко: Йоханссон в романтичній сукні з відкритою спиною продемонструвала свої тату на парадному хіднику. Фото

Марія Ткаченко - 10 вересня, 11:30
Скарлетт Йоханссон
Фото AFP via Getty Images

Американська акторка Скарлетт Йоханссон 9-го вересня відвідала прем'єру стрічки "Елеонора Велика", яка стала і її режисерським дебютом, у рамках кінофестивалю TIFF 2025 у Торонто.

На червоний хідник 40-річна зірка вийшла в романтичному блідо-рожевому максі від Valentino, повідомляє Page Six.

Скарлет Йохансон
Ошатна Скарлетт на кінофестивалі в Канаді
Фото AFP via Getty Images

Сукня з відкритою спиною дала змогу роздивитися татуювання Скарлетт - трояндову гілку та ягня.

Фото Скарлетт Йоханссон

Татуювання - частина образу Йоханссон

Фото Getty Images

Як відомо, це не вся колекція тату акторки: ще, зокрема, вона має зображення на талії та "щасливу" підкову на ребрах.

Нагадаємо, в травні Йоханссон попозувала для глянцевого фотосету - з котиком і на дивані.

йохансон
