Троянди та ягнятко: Йоханссон в романтичній сукні з відкритою спиною продемонструвала свої тату на парадному хіднику. Фото
Американська акторка Скарлетт Йоханссон 9-го вересня відвідала прем'єру стрічки "Елеонора Велика", яка стала і її режисерським дебютом, у рамках кінофестивалю TIFF 2025 у Торонто.
На червоний хідник 40-річна зірка вийшла в романтичному блідо-рожевому максі від Valentino, повідомляє Page Six.
Сукня з відкритою спиною дала змогу роздивитися татуювання Скарлетт - трояндову гілку та ягня.
Як відомо, це не вся колекція тату акторки: ще, зокрема, вона має зображення на талії та "щасливу" підкову на ребрах.
Нагадаємо, в травні Йоханссон попозувала для глянцевого фотосету - з котиком і на дивані.
