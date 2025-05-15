Мереживо, ковбойки та куці шорти: Йоханссон в грайливих луках полежала на дивані для фото в глянці
Американська акторка Скарлетт Йоханссон, яку нещодавно назвали однією з найвпливовіших людей року, стала головною героїнею нового випуску журналу Vanity Fair.
Знаменитість знялася в мрійливій фотосесії у різноманітних вбраннях: куценьких шортиках та ковбойках, пастельних сукнях і мереживному топі.
Актриса елегантно позувала на ліжку з котиками, м'якому килимі та пляжі. На вулиці її блондинисті пасма ефектно розвивалися на вітру.
Як відомо, з 2020-го Скарлетт перебуває у шлюбі з коміком Коліном Джостом, який розповідав неочікувані деталі їхніх стосунків. Від нього вона народила сина Космо, якому зараз 3,5 роки. А від свого колишнього чоловіка, журналіста Ромена Доріака акторка виховує 10-річну дочку Роуз. Після розлучення батьки навіть мали судові баталії через дитину.
Також Йоханссон з'являлась у нюді з голою талією на хіднику та оголювала плечі у короткому луці на модному заході.