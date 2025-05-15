Мереживо, ковбойки та куці шорти: Йоханссон в грайливих луках полежала на дивані для фото в глянці

Американська акторка Скарлетт Йоханссон, яку нещодавно назвали однією з найвпливовіших людей року, стала головною героїнею нового випуску журналу Vanity Fair.

Знаменитість знялася в мрійливій фотосесії у різноманітних вбраннях: куценьких шортиках та ковбойках, пастельних сукнях і мереживному топі.

Актриса елегантно позувала на ліжку з котиками, м'якому килимі та пляжі. На вулиці її блондинисті пасма ефектно розвивалися на вітру.

Кінозірка з оголеними стегнами побавилася з котиками Усі фото Lachlan Bailey

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Акторка похизувалася струнким тілом

Для обкладинки вона в сукні на запах від Prada попозувала на тлі пляжу

Йоханссон із загадковим поглядом посиділа на дивані

Зірка фільмів Marvel похизувалася формами у квітковому костюмчику від Fendi

Актриса також попозувала у в'язаному кардигані просто неба

Знаменитість попозувала для чуттєвих фото

Як відомо, з 2020-го Скарлетт перебуває у шлюбі з коміком Коліном Джостом, який розповідав неочікувані деталі їхніх стосунків. Від нього вона народила сина Космо, якому зараз 3,5 роки. А від свого колишнього чоловіка, журналіста Ромена Доріака акторка виховує 10-річну дочку Роуз. Після розлучення батьки навіть мали судові баталії через дитину.

Також Йоханссон з'являлась у нюді з голою талією на хіднику та оголювала плечі у короткому луці на модному заході.