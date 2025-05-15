Мереживо, ковбойки та куці шорти: Йоханссон в грайливих луках полежала на дивані для фото в глянці

Карина Тімкова - 15 травня, 19:00

Американська акторка Скарлетт Йоханссон, яку нещодавно назвали однією з найвпливовіших людей року, стала головною героїнею нового випуску журналу Vanity Fair.

Знаменитість знялася в мрійливій фотосесії у різноманітних вбраннях: куценьких шортиках та ковбойках, пастельних сукнях і мереживному топі.

Актриса елегантно позувала на ліжку з котиками, м'якому килимі та пляжі. На вулиці її блондинисті пасма ефектно розвивалися на вітру.

Скарлетт Йоханссон в кофті і ковбойках полежала на дивані

Кінозірка з оголеними стегнами побавилася з котиками

Усі фото Lachlan Bailey

Скарлетт Йоханссон з декольте полежала на підлозі

Скарлетт спокусливо повигиналася на підлозі в рожевій сукні Miu Miu

Скарлетт Йоханссон у мереживі та джинсах повигиналася на дивані

Акторка похизувалася струнким тілом

Скарлетт Йоханссон в обтислій сукні знялася на пляжі

Для обкладинки вона в сукні на запах від Prada попозувала на тлі пляжу

Скарлетт Йоханссон у шортах і чоботах попозувала на дивані

Йоханссон із загадковим поглядом посиділа на дивані

Скарлетт Йоханссон в обтислому луці потримала котика на руках

Зірка фільмів Marvel похизувалася формами у квітковому костюмчику від Fendi

Скарлетт Йоханссон посвітила оголеними стегнами на вулиці

Актриса також попозувала у в'язаному кардигані просто неба

Скарлетт Йоханссон знялася для чуттєвої фотосесії

Знаменитість попозувала для чуттєвих фото

Як відомо, з 2020-го Скарлетт перебуває у шлюбі з коміком Коліном Джостом, який розповідав неочікувані деталі їхніх стосунків. Від нього вона народила сина Космо, якому зараз 3,5 роки. А від свого колишнього чоловіка, журналіста Ромена Доріака акторка виховує 10-річну дочку Роуз. Після розлучення батьки навіть мали судові баталії через дитину.

Також Йоханссон з'являлась у нюді з голою талією на хіднику та оголювала плечі у короткому луці на модному заході.

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