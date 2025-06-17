Йоханссон в елегантному міні попозувала на фотосеті за руку з актором "Бріджертонів". Фото

Карина Тімкова - 17 червня, 15:20

Американська акторка Скарлетт Йоханссон прибула на фотосесію до свого майбутнього фільму "Світ Юрського періоду: Відродження" у Лондоні.

Для заходу 40-річна знаменитість вбралась у чорний комплект, що складався з приталеного піджака і короткої спіднички від Schiaparelli. Лук завершили підбори в тон й елегантні прикраси, а яскравого акценту додала червона помада.

Компанію їй склали й інші актори стрічки. Серед них у сірому светрі й чорних джинсах показався зірка серіалу "Бріджертони", 37-річний Джонатан Бейлі. Саме з ним Скарлетт мило (і по-дружньому) трималася за руку.

Скарлетт Йоханссон у мінілуці потрималася за ручку з актором

Фанатам не варто хвилюватися про стосунки колег. Йоханссон вже майже 5 років у шлюбі з коміком Коліном Джостом, а Бейлі давно розкрив, що є геєм

Фото Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця актриса у компанії свого чоловіка позувала в Каннах у розкішній сукні. А нещодавно вона з оголеними стегнами полежала на ліжку для фото в глянці. Також вона частенько хвалиться фігурою в ефектних луках на хідниках.

Як відомо, за Коліна Скарлетт вийшла заміж у 2020-му. Недавно її обранець розкрив неочікувані деталі їхніх стосунків. У шлюбі в парочки народився син Космо, йому зараз 3,5 роки. Від свого ексчоловіка, журналіста Ромена Доріака зірка виховує 10-річну дочку Роуз, через яку батьки навіть судилися.

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