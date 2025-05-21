Йохансон у ніжній лавандовій сукні зі шлейфом за ручку з чоловіком пройшлася каннським хідником. Фото

Американська акторка Скарлетт Йохансон разом зі своїм чоловіком, коміком Коліном Джостом відвідала прем'єру фільму "A Private Life" в рамках Каннського кінофестивалю 2025.

На червоній доріжці знаменитість позувала у ніжній лавандовій сукні Prada з шифону й без бретелей. У вбрання також був обтислий ліф з драпіруванням, летюча спідниця і шлейф.

Коханий 40-річної актриси з'явився в класичному чорному смокінгу з краваткою-метеликом. Подружжя багато усміхалося та обіймалося на хіднику.

Зірка фільмів Marvel разом з чоловіком здійснили рідкісний вихід на червону доріжку Фото Getty Images

На фестивалі Скарлетт також дебютувала як режисерка зі своїм першим фільмом "Eleanor the Great". Наприкінці демонстрації стрічки Колін ніжно поцілував кохану.

Днями знаменитість знялася в грайливій фотосесії для Vanity Fair у спокусливих луках. Також вона полюбляє хвалитися фігурою на хідниках та оголювала плечі на заходах.

Нагадаємо, за Джостона Йохансон вийшла заміж у 2020-му. Нещодавно він ділився несподіваними деталями їхніх стосунків. У шлюбі в пари народився син Космо, йому зараз 3,5 роки. Від свого ексчоловіка, журналіста Ромена Доріака актриса має 10-річну дочку Роуз, через яку батьки навіть судилися.