Скічко показав, як з обома доньками рибалив на Черкащині у човні. Фото

Колишній голова Черкаської ОДА Олександр Скічко показав, як проводить час на свіжому повітрі зі своїми доньками: 9-річною Наталею та майже 3-річною Анною, які нещодавно вперше приїхали в Україну за час повномасштабної війни.

У своєму Instagram він опублікував добірку світлин, на яких разом із дівчатками займається риболовлею на Черкащині. Сестрички сиділи у човні з вудочкою в руках і спостерігали за водоймою.

"Як сказала Нюша: "Риболовля була, риби — ні"", — підписав публікацію 33-річний ексочільник Черкаської ОВА.

Дівчатка намагалися зловити рибку Фото Instagram

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Нагадаємо, мамою дівчаток є дружина Скічка, 37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева

Наталя і Анна насолодилися відпочинком на водоймі

Олександр теж захотів попозувати біля молодшої донечки

Нагадаємо, Скічко і Юрушева у шлюбі вже понад сім років. Окрім доньок подружжя також виховує 17-річного Даніеля, сина Єлизавети від попередніх стосунків. Багатодітна мама любить влаштовувати нащадкам незабутні свята.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення дружина Олександра з дітьми переїхала у Мілан, але інколи навідується в Україну. А днями родина з великодніми кошиками відвідала церкву.