"Мами можуть все": дружина Решетніка показала, яких смаколиків напекла для синового шкільного ярмарку лише за 15 хвилин
Дружина телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік зайвий раз підтвердила відому істину: мами можуть усе. А багатодітні мами - і поготів.
Як розказала Христина у Insta-сторіс, у школі, де вчаться їхні з Григорієм старші сини, 11-річний Іван та 7-річний Дмитро, відбувся благодійний ярмарок, де збирали гроші на армію. І, звісно ж, Дмитро згадав, що хоче теж продавати на ньому якусь випічку, безпосередньо вранці в день ярмарку.
"Я кажу: "Сину, це все добре, але в мене а) мало часу, б) зараз будуть відключення світла. Не знаю, чи я встигну вранці щось швидко приготувати. Але все-таки мами можуть все, тому все вдалося", - поділилася Решетнік.
Вона показала, як вийшла з цього скрутного положення, та поділилася рецептом смаколика, на який у неї пішло 15 хвилин. Із інгредієнтів Христині знадобилося листкове тісто, варення, яйце та цукрова пудра.
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