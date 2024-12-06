"Мами можуть все": дружина Решетніка показала, яких смаколиків напекла для синового шкільного ярмарку лише за 15 хвилин

Христина та Григорій Решетніки виховують трьох синів: 11-річного Івана (його нема на фото), 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра

Фото з Instagram Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік зайвий раз підтвердила відому істину: мами можуть усе. А багатодітні мами - і поготів.

Як розказала Христина у Insta-сторіс, у школі, де вчаться їхні з Григорієм старші сини, 11-річний Іван та 7-річний Дмитро, відбувся благодійний ярмарок, де збирали гроші на армію. І, звісно ж, Дмитро згадав, що хоче теж продавати на ньому якусь випічку, безпосередньо вранці в день ярмарку.

"Я кажу: "Сину, це все добре, але в мене а) мало часу, б) зараз будуть відключення світла. Не знаю, чи я встигну вранці щось швидко приготувати. Але все-таки мами можуть все, тому все вдалося", - поділилася Решетнік.

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Твоє обличчя, коли дитина вранці в день ярмарку повідомляє, що їй потрібна випічка на продаж...

Вона показала, як вийшла з цього скрутного положення, та поділилася рецептом смаколика, на який у неї пішло 15 хвилин. Із інгредієнтів Христині знадобилося листкове тісто, варення, яйце та цукрова пудра.

15 хвилин - і вийшла ось така краса

Христина взяла готове листкове тісто і трохи його розкачала

Розрізала на квадратики

І поскладала ось так

Поклала варення

Змастила яйцем і відправила в духовку

Готові смаколики Решетнік притрусила цукровою пудрою

Дитина щаслива

Христина з синами сходила на благодійний ярмарок

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