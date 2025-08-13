Із усмішкою та оберемком квітів: 78-річна Ротару показалася в мережі на рідкісному фото
Співачка Софія Ротару, яка на честь свого нещодавнього 78-ліття запостила в Instagram кілька фото, зроблених у Києві, провела цей святковий день, 7-ме серпня, не у столиці, а в селі Маршинці в Чернівецькій області.
Рідкісним кадром із родичкою поділилася у Facebook сестра, Лідія Ротару, вказавши дату та місце зйомки.
У руках усміхнена Софія Михайлівна тримає декілька букетів квітів, якими, вочевидь, її вітали.
Як відомо, буваючи в Києві, Ротару навідує могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка, котрий пішов із життя в 2002-му році. Вшановуючи його пам'ять, зірка ділиться архівними світлинами.
Нагадаємо, ТаблоID писав про те, як склалися долі інших легендарних постатей української попкультури XX-го сторіччя.
