Із усмішкою та оберемком квітів: 78-річна Ротару показалася в мережі на рідкісному фото

Співачка Софія Ротару, яка на честь свого нещодавнього 78-ліття запостила в Instagram кілька фото, зроблених у Києві, провела цей святковий день, 7-ме серпня, не у столиці, а в селі Маршинці в Чернівецькій області.

Рідкісним кадром із родичкою поділилася у Facebook сестра, Лідія Ротару, вказавши дату та місце зйомки.

У руках усміхнена Софія Михайлівна тримає декілька букетів квітів, якими, вочевидь, її вітали.

Софія Ротару нечасто показується в мережі, але щоразу збирає море компліментів від фанів Фото з Facebook Лідії Ротару

Як відомо, буваючи в Києві, Ротару навідує могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка, котрий пішов із життя в 2002-му році. Вшановуючи його пам'ять, зірка ділиться архівними світлинами.

