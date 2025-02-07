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Донька Кравець порелаксувала у ліжку з бойфрендом. Фото

Карина Тімкова - 7 лютого, 12:30
Нова фотосесія доньки Олени Кравець

Марія полюбляє позувати на камеру

Фото Instagram

Старша донька телеведучої Олени Кравець, 21-річна Марія в Instagram поділилася серією стильних знімків із романтичної фотосесії разом зі своїм бойфрендом Ростиславом.

Пара показалася в затишному номері готелю у білих халатах, демонструючи щирі емоції і ніжність одне до одного.

На фото Марія та Ростислав розслаблено проводять час: вони бавляться на ліжку, читають газети, п’ють каву й просто насолоджуються моментами разом. 


Марія Кравець у новій фотосесії з коханим

Закохані, напевно, захопились новинами

Один зі знімків особливо привернув увагу шанувальників. На ньому хлопець виконує віджимання від підлоги, а Марія із захопленням спостерігає за ним, усміхаючись.

Марія Кравець поділилася особистим фото з коханим Ростиславом

Ідеальний романтичний ранок

Зазначимо, що молодша Кравець з'явилась на фото з новим кольором волосся, яке змінила минулого січня.

Нагадаємо, що вперше дівчина "засвітила" свого коханого ще влітку 2023 року, а минулої зими вона публічно вітала його з днем народження.

Як відомо, окрім Марії Олена Кравець також виховує 8-річних двійнят Івана і Катерину.

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Олена Кравець
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