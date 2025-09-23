"Сльози на очах": Тарабарова щемко привітала дочку з 5-річчям і подякувала за пісню. Відео

Марія Ткаченко - 23 вересня, 13:45
Світлана Тарабарова і її троє дітей

35-річна Світлана Тарабарова - мама трьох

Старша донька співачки Світлани Тарабарової, Марія 23-го вересня святкує свій напів ювілей - 5-ий день народження.

Свою крихітку зірка привітала у Instagram, поділившись архівним кадром із новонародженою Марією.

Світлана Тарабарова в інстаграм

П'ять років тому Марія з'явилася на світ і "додала гучності" в життя батьків


"З Днем Народження, наша мрія - Марія. Сльози на очах - тобі вже 5 років", - зізналася Світлана.

и змінила наше життя, додала гучності і мотивації бути найщасливішими! Ти моє диво. Будь щасливою і дякую, що завдяки тобі народилась пісня "Сонечко"", - написала артистка.

Як відомо, на початку вересня свої 7-річчя відзначив первісток Тарабарової та її чоловіка Олексія Бондара, Іван. У подружжя також є молодша донька, 2-річна Поліна. Нагадаємо, третю дитину пара не планувала і стикнулася з нерозумінням та неприйняттям з боку рідних. 

