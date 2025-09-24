"Головне тут - не кількість часу": Вакарчук про те, як підтримує фізичну форму і яким guilty pleasure грішить уночі

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, як підтримує тіло в гарній формі, і надсильна любов до якого смаколика ускладнює йому цей процес.

Про це 50-річний артист говорив у інтерв'ю Василю Байдаку.

"Я люблю будь-який шоколад. Є три речі, які my guilty pleasures: це шоколад, це кава і це вино. І якщо з вином і з кавою я не переборщую, то з шоколадом, мені здається, я переборщую деколи. Я можу вночі взяти і почати їсти шоколад", - зізнався Святослав.

"Я просто страждаю трошки більше через те, що я люблю шоколад. Якби я його не любив, мені було би суттєво легше підтримувати мою фізичну форму", - констатував він.

Святослав Вакарчук - шоколадоголік

На думку Вакарчука, в заняттях спортом головне - це регулярність.

"Я багато займаюся спортом, і головне тут – не кількість часу, годин чи хвилин. Це має другорядне значення. Найбільш важливо, що це має бути на постійній основі", - наголосив він, порівнявши фізичні навантаження з такими рутинними речами як чищення зубів чи застеляння ліжка.

"Якщо ти робиш це регулярно, то це тобі воздасться", - запевнив музикант.

Спортом Святослав воліє займатися просто неба.

Щоби мати такий прес, необов'язково тягати залізо в залі, запевняє лідер "ОЕ" Фото Ардашкіна Наталія

"Біля дому є зал, така площадка, я там кожного дня щось роблю. Я не ходжу в зал регулярно, в мене нема часу, я постійно чимось зайнятий. Зараз особливо, під час війни мій графік належить мені умовно", - пояснив він.

"Плюс я не дуже люблю зал як зал... Я люблю ігрові види спорту, баскетбол, бадмінтон, люблю бігати, плавати, їздити на велосипеді, ходити в гори, а зал – це нудно. Тому роблю тільки те, що необхідно, щоби підтримувати якусь там форму фізичну, і це можна робити вдома, це необов'язково ходити тягати штанги... Я вдома регулярно присідаю, роблю вправи на прес, стою в планці - такі стандартні речі", - розказав Вакарчук.

Нагадаємо, Святослав - тато двох дітей, 4-річного Івана і 3-річної Соломії. Нещодавно зірка вперше показав малюків у мережі, а ще буцімто засвітився на публіці з їхньою мамою.

Як відомо, ТаблоID писав про перипетії особистого життя Вакарчука.