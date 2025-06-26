"Пропагуються цінності ворога": Терен обурився зросійщенню суспільства та байдужості влади до дій Алхім

Ветеран великої війни та колишній "Холостяк" Олександр "Терен" Будько не може пройти осторонь того, що відбувається в українському суспільстві, де на 4-му році вторгнення повним ходом звучать російська мова і ворожі наративи.

У своєму Instagram він обурився байдужості влади, яка закриває очі на дію, зокрема, блогерки Анни Алхім.

Терен підняв важливе питання

"Як так ?! Як так, що проти Назара Гусакова порушують кримінальну справу за декілька днів, і про це навіть говорить сам президент? Як так, що підлітки слухають російську музику, це поширюється в ЗМІ, і на наступний день вони в СБУ записують вибачення? Як так, що коли ти просиш перейти на державну, тебе обзивають "мовнюком" і максимально зневажають?

І як так, що до сьогодні діяльність Алхім в соцмережах процвітає, а саме — співає російських пісень у центрі Києва, відверто зневажає все українське і самих українців, рекламує російські товари? Це є по всіх ЗМІ, сотні заяв в СБУ, і про це не те, щоб президент не говорить — мовчать всі органи! Ігнорують та створюють ще більший майданчик для її відкритої московської пропаганди", - обурився Терен.

Олександру незрозуміло, чому СБУ нічого досі не зробила проти дій блогерки Алхім

"Які цінності несе людина, що без "бляь, суа, на*уй" не будує жодного свого речення? Вона проговорює всі ворожі наративи, закидаючи про розкол суспільства. Якого суспільства? Зросійщеного, що стоїть носом до проблеми і воліє не помічати її, бо так звикли?!", - дивується ветеран.

Раніше Сашко подав на Алхім заяву до Нацполіції

"Я не хочу жити в країні, де пропагуються цінності ворога, ось так відверто: "віддайте Харків та Одесу"! Я не за розділення — я проти ворожого!

P.S. (фанатам рузкого міра): І так, забігаючи наперед — виїжджайте самі, бо я зробив від себе все, щоб жити в Україні, де я не мушу доводити, чому варто поважати свою культуру", - наголосив Будько.

Нагадаємо, на початку травня навколо Алхім розгорівся масштабний скандал через її неповагу до української мови та публічного просування російського контенту.

Згодом у розмові з Раміною та Оленою Мандзюк Алхім заявила, що не збирається відмовлятися від російської мови, хоч і не виступає проти української культури.