"Пропагуються цінності ворога": Терен обурився зросійщенню суспільства та байдужості влади до дій Алхім
Ветеран великої війни та колишній "Холостяк" Олександр "Терен" Будько не може пройти осторонь того, що відбувається в українському суспільстві, де на 4-му році вторгнення повним ходом звучать російська мова і ворожі наративи.
У своєму Instagram він обурився байдужості влади, яка закриває очі на дію, зокрема, блогерки Анни Алхім.
"Як так ?! Як так, що проти Назара Гусакова порушують кримінальну справу за декілька днів, і про це навіть говорить сам президент? Як так, що підлітки слухають російську музику, це поширюється в ЗМІ, і на наступний день вони в СБУ записують вибачення? Як так, що коли ти просиш перейти на державну, тебе обзивають "мовнюком" і максимально зневажають?
І як так, що до сьогодні діяльність Алхім в соцмережах процвітає, а саме — співає російських пісень у центрі Києва, відверто зневажає все українське і самих українців, рекламує російські товари? Це є по всіх ЗМІ, сотні заяв в СБУ, і про це не те, щоб президент не говорить — мовчать всі органи! Ігнорують та створюють ще більший майданчик для її відкритої московської пропаганди", - обурився Терен.
"Які цінності несе людина, що без "бляь, суа, на*уй" не будує жодного свого речення? Вона проговорює всі ворожі наративи, закидаючи про розкол суспільства. Якого суспільства? Зросійщеного, що стоїть носом до проблеми і воліє не помічати її, бо так звикли?!", - дивується ветеран.
"Я не хочу жити в країні, де пропагуються цінності ворога, ось так відверто: "віддайте Харків та Одесу"! Я не за розділення — я проти ворожого!
P.S. (фанатам рузкого міра): І так, забігаючи наперед — виїжджайте самі, бо я зробив від себе все, щоб жити в Україні, де я не мушу доводити, чому варто поважати свою культуру", - наголосив Будько.
Нагадаємо, на початку травня навколо Алхім розгорівся масштабний скандал через її неповагу до української мови та публічного просування російського контенту.
Згодом у розмові з Раміною та Оленою Мандзюк Алхім заявила, що не збирається відмовлятися від російської мови, хоч і не виступає проти української культури.
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